Ten Hag verspeelt punten met United en verliest Casemiro, Arsenal wint wél

Manchester United verkeert in de Premier League in een kleine dip. Een week na de 7-0 nederlaag bij Liverpool kwam de ploeg van trainer Erik ten Hag in eigen huis niet verder dan 0-0 tegen hekkensluiter Southampton. Koploper Arsenal liet op bezoek bij Fulham geen steek vallen: 0-3.

Niet alleen het puntenverlies, ook de rode kaart van Casemiro deed veel pijn bij Manchester United. Halverwege de eerste helft maakte de Braziliaanse regisseur een wilde tackle op de enkel van Carlos Alcaraz.

Na ingrijpen van de VAR verliet Casemiro geëmotioneerd het veld. Voor de spelbepaler dreigt een schorsing van vier wedstrijden. Wout Weghorst, die weer in de basis was gestart, werd na de rode kaart door Ten Hag gewisseld.

Zeker met tien man had Manchester United het zeer lastig met Southampton. De bezoekers durfden vooruit te voetballen en wisten enkele aardige kansen te creëren. Het meeste gevaar kwam uit twee vrije trappen van James Ward-Prowse. In de eerste helft zag de middenvelder zijn inzet via Weghorst net naast het doel belanden. Na de pauze schoot hij de bal op de kruising.

United ontsnapte opnieuw op het moment dat Theo Walcott in een pijlsnelle counter alleen op de keeper David de Gea afging. De Spaanse doelman wist, met hulp van de inmiddels bijgesloten oud-Ajacied Lisandro Martínez, op het laatste moment de voormalig Engels international van scoren af te houden.

Uit een van de weinige United-aanvallen leek de thuisploeg toch succesvol te worden, maar Bruno Fernandes zag zijn schot via de binnenkant van de paal terug het veld inkomen. Amper een minuut later raakte Kyle Walker-Peters aan de andere kant van het veld eveneens de paal.

Manchester United ligt ondanks de matige resultaten van de afgelopen weken nog wel op koers voor een Champions League-ticket; de ploeg van Ten Hag staat derde, met acht punten meer dan nummer vijf Liverpool.

Drie assists Trossard bij eenvoudige zege Arsenal

Arsenal had bij Fulham een opvallend eenvoudige middag. De koploper maakte op Craven Cottage alle doelpunten vóór de pauze (0-3).

Halverwege de eerste helft scoorden eerst Gabriel Magalhães en even later Gabriel Martinelli op aangeven van de Belg Leandro Trossard. In blessuretijd was ook Martin Ødegaard trefzeker. De voormalig speler van sc Heerenveen en Vitesse nam een voorzet van opnieuw Trossard op de borst aan, om vervolgens onberispelijk binnen te schieten.

Manchester City, de nummer twee in de Premier League, won zaterdag al met 1-0 bij Crystal Palace. Manchester United haakt dit weekeinde dus nog meer af bij de twee titelkandidaten.

In de strijd tegen degradatie pakte West Ham United zondag een duur punt tegen Aston Villa. Het werd 1-1.

Arsenal jaagt op zijn eerste landstitel sinds 2004. Foto: Getty Images