Na Luuk de Jong zet ook Vincent Janssen (28) punt achter interlandcarrière

Vincent Janssen stopt per direct als international van Oranje, zo heeft de 28-jarige spits van Royal Antwerp zondag bekendgemaakt. De aanvaller speelde 22 interlands en maakte daarin zeven doelpunten.

Janssen speelde het grootste deel van zijn interlands in 2016 en 2017. Bondscoach Louis van Gaal haalde hem in juni 2022 bij de selectie en nam hem vervolgens mee naar het WK in Qatar. Daar speelde hij zijn laatste minuten in het shirt van Oranje.