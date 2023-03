Voormalig Vitesse-spits Openda baart opzien in Ligue 1 met razendsnelle hattrick

Loïs Openda heeft zondag in de Ligue 1 indruk gemaakt met een razendsnelle hattrick. De Belg van RC Lens scoorde in het duel met Clermont maar liefst drie keer in een tijdsbestek van zo'n vier minuten.

In de 31e minuut was het voor het eerst raak voor Openda. Hij schoot op aangeven van Angelo Fulgini raak uit een moeilijke hoek. Nog geen drie minuten later kon hij weer juichen, maar ook na die treffer was zijn honger nog niet gestild. Kort na de aftrap was hij wederom trefzeker.

Met de razendsnelle hattrick noteert Openda volgens statistiekbureau Gracenote de snelste hattrick in de Ligue 1 van deze eeuw. Dat record stond op naam van Matt Moussilou. Hij scoorde in 2005 in het shirt van Lille ook binnen een tijdsbestek van zo'n vier minuten (tegen Istres).

Opvallend genoeg was Openda in de acht voorgaande competitieduels niet trefzeker. De spits speelt sinds de zomer van vorig jaar bij RC Lens, dat met een vierde plek boven verwachting presteert in de Ligue 1. In totaal maakte Openda dit seizoen al negen competitietreffers.

Openda was voor zijn overstap naar RC Lens nog te bewonderen in de Eredivisie. Hij werd door Vitesse twee seizoenen gehuurd van Club Brugge. Vorig seizoen eindigde hij achter Ajax-spits Sébastien Haller met achttien treffers nog als tweede op de topscorerslijst van de Eredivisie.

De wedstrijd tussen Clermont en RC Lens is nog bezig. Halverwege stond het door de drie doelpunten van Openda 0-3 voor de verrassende nummer vier van de Ligue 1.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.