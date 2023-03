Openda maakt razendsnelle hattrick in Ligue 1, goal Dallinga in onderbroken duel

Loïs Openda heeft zondag in de Ligue 1 indruk gemaakt met een razendsnelle hattrick. De Belg van RC Lens scoorde in het duel met Clermont maar liefst drie keer in een tijdsbestek van zo'n vier minuten. Thijs Dallinga maakte in een tijdelijk stilgelegd duel zijn tiende competitiegoal van dit seizoen voor Toulouse.

In de 31e minuut was het voor het eerst raak voor Openda. Hij schoot op aangeven van Angelo Fulgini raak uit een moeilijke hoek. Nog geen drie minuten later kon hij weer juichen, maar ook na die treffer was zijn honger nog niet gestild. Kort na de aftrap was hij wederom trefzeker.

Met de razendsnelle hattrick noteert Openda volgens statistiekbureau Gracenote de snelste hattrick in de Ligue 1 van deze eeuw. Dat record stond op naam van Matt Moussilou. Hij scoorde in 2005 in het shirt van Lille ook binnen een tijdsbestek van zo'n vier minuten (tegen Istres).

Opvallend genoeg was Openda in de acht voorgaande competitieduels niet trefzeker. De spits speelt sinds de zomer van vorig jaar bij RC Lens, dat met een derde plek boven verwachting presteert in de Ligue 1. In totaal maakte Openda dit seizoen al negen competitietreffers.

Openda was voor zijn overstap naar RC Lens nog te bewonderen in de Eredivisie. Hij werd door Vitesse twee seizoenen gehuurd van Club Brugge. Vorig seizoen eindigde hij achter Ajax-spits Sébastien Haller met achttien treffers nog als tweede op de topscorerslijst van de Eredivisie.

De wedstrijd tussen Clermont en RC Lens eindigde in 0-4. Halverwege stond het door de drie doelpunten van Openda 0-3 voor de verrassende nummer drie van de Ligue 1.

Thijs Dallinga bracht zijn doelpuntentotaal dit seizoen in de Ligue 1 op tien. Foto: Getty Images

Dallinga scoort in tijdelijk stilgelegd duel voor Toulouse

Dallinga hielp Toulouse met een doelpunt aan een 0-2-zege op Angers. De Nederlander maakte kort na rust de tweede treffer voor de bezoekers. Uit een mooie aanval van Toulouse schoot hij simpel raak in de linkerhoek. Mikkel Desler opende de score in de slotfase van de eerste helft.

De wedstrijd tussen Angers en Toulouse lag kort na het doelpunt van Dallinga een tijdje stil omdat supporters van de thuisploeg rookbommen op het veld gooiden. Na enkele minuten kon de wedstrijd worden hervat.

Naast Dallinga hadden ook Branco van den Boomen en Stijn Spierings een basisplaats bij Toulouse, dat in de middenmoot bivakkeert.

Bjorn Meijer helpt Club Brugge met prachtgoal aan belangrijke zege. Foto: AFP

Assist Lang en prachtgoal Meijer helpen Club Brugge aan zege

In België leverden Bjorn Meijer en Noa Lang een belangrijke bijdrage aan een overwinning van Club Brugge. De ploeg van interim-coach Rik De Mil was met 2-0 te sterk voor concurrent Standard Luik.

Na een uur belandde een vrije trap van Lang op het hoofd van Ferrán Jutglà, die de bal achter Standard-doelman Arnaud Bodart knikte. In de slotfase was Meijer verantwoordelijk voor de tweede treffer van de middag. De negentienjarige Nederlander schoot Club Brugge met een fantastische vrije trap naar de 2-0-winst.

Door de zege staat Club Brugge op een vierde plek met 46 punten. KAA Gent, Standard Luik en Westerlo volgen met een achterstand van één punt op een vijfde, zesde en zevende plek. Gent komt later op de dag nog in actie.

