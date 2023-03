FC Utrecht toont na dramatische resultaten veerkracht en pakt punt bij NEC

Na een inktzwarte week met de bekernederlaag tegen Spakenburg en het competitieverlies tegen Fortuna Sittard heeft FC Utrecht een succesje weten te boeken. Op bezoek bij NEC werd het na een 2-0 achterstand alsnog 2-2.

Uit een van de vele mogelijkheden uit de eerste helft had NEC al vroeg op voorsprong kunnen komen. De Deense aanvaller Magnus Mattsson zag zijn inzet van zeer dichtbij op de paal eindigen.

Pas na ruim een half uur wist NEC zichzelf te belonen. Bijna als vanzelfsprekend stond uitblinker Oussama Tannane aan de basis van de succesvolle aanval, waarbij hij de bal subtiel met de buitenkant van zijn linkervoet dwars door de Utrechtse defensie wist te steken. Landry Dimata kwam zo oog in oog met doelman Vasilis Barkas. De uitgekomen Griek was kansloos op het schot van de Belg in de verre hoek: 1-0.

Al vroeg in de tweede helft werd het 2-0. Doelman Barkas speelde Victor Jensen in, die zich vervolgens erg eenvoudig door Mattsson de bal liet ontfutselen. Voor Dimata was het vervolgens een koud kunstje om de voorzet van de Deen in het lege doel te werken.

Mattsson was een stuk ongelukkiger bij de onverwachte tegentreffer van FC Utrecht. Hij verspeelde de bal, waarna Sander van de Streek van ver op doel kon schieten. In de rebound tikte Bas Dost alsnog binnen: 2-1.

FC Utrecht krijgt geloof terug na aansluitingstreffer

Het doelpunt bracht het geloof terug bij FC Utrecht, dat in Van de Streek zijn aanjager had. De middenvelder was ook de man die Othman Boussaid met een afgemeten voorzet in de gelegenheid bracht om de gelijkmaker te produceren.

Elayis Tavsan kreeg in het laatste kwartier dé mogelijkheid om uit een counter de drie punten in Nijmegen te houden. De buitenspeler stuitte op doelman Barkas.

FC Utrecht blijft door het gelijkspel op de zevende plek staan in de Eredivisie. De ploeg uit de Domstad zag de marge naar nummer zes Sparta dit weekeinde wel oplopen naar vijf punten. NEC klom naar plaats negen.