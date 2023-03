Arbitrale blunder en late treffer kosten Feyenoord Vrouwen broodnodige zege

Feyenoord heeft zondag in de Vrouwen Eredivisie verzuimd om de eerste overwinning onder coach Jessica Torny te boeken. De Rotterdammers, die in de eerste helft werden benadeeld door de arbitrage, gaven in blessuretijd een 0-1-voorsprong uit handen bij Telstar: 1-1.

Feyenoord leek na een dik kwartier al op voorsprong te komen in Noord-Holland. Na een scrimmage uit een corner werkte Amber Verspaget van dichtbij op de doellijn binnen, maar haar treffer werd afgekeurd. De scheidsrechter oordeelde op advies van zijn assistent dat de verdediger van Feyenoord met haar arm scoorde.

Dat bleek ook zo te zijn, maar de vork zat iets anders in de steel. Telstar-speelster Anna Ursem sloeg de bal op de lijn als een keeper uit het doel en tegen de arm van Verspaget aan. In plaats van een doelpunt of penalty voor Feyenoord, ontsnapte Telstar en kreeg de thuisploeg de vrije trap mee.

In de 33e minuut haalde Verspaget haar gram na die arbitrale blunder door met een fraai afstandsschot alsnog de score te openen. Telstar was daarvoor ook enkele keren dreigend geweest. De beste kans was voor Lieke Vis, maar haar bekeken schot werd door keeper Jacintha Weimar over de lat getikt.

In de tweede helft was Feyenoord de betere ploeg, maar een grotere score bleef uit. In plaats daarvan sloeg Telstar in blessuretijd toe na een fout bij Feyenoord achterin - Isa Gomez schoot via de binnenkant van de paal raak - waardoor Torny opnieuw naast haar eerste zege als Feyenoord-coach greep. Ze debuteerde eind januari in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-4).

Door het puntenverlies verzuimt Feyenoord bovendien om de druk op nummer vijf PSV op te voeren. PSV heeft drie punten meer én een wedstrijd minder gespeeld. Telstar pakte tegen Feyenoord het twaalfde punt dit seizoen.

