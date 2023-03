Fortuna-trainer Velázquez door het stof: 'Ik ben niet trots op mijn gedrag'

Delen via E-mail

Fortuna Sittard-trainer Julio Velázquez heeft publiekelijk excuses gemaakt voor zijn gedrag langs de zijlijn tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente (0-3) van zaterdagavond. De Spaanse oefenmeester had na het tweede doelpunt van de tukkers een woedeaanval.

Na afloop verontschuldigde de coach zich voor zijn uitbarsting. "Ik ben niet trots op mijn gedrag", zei hij tegen de regionale omroep L1 . "Ik ben ook maar een mens. Ik neem dit werk heel serieus. Het is een professionele baan. Sorry."

Velázquez was boos, omdat het doelpunt van Manfred Ugalde in zijn ogen nooit geteld had mogen worden. De vrije trap die aan de treffer vooraf ging, zou volgens de oefenmeester niet op de juiste plek zijn genomen. Bovendien lag de bal niet eerst stil.