Bij ADO ontslagen Kuijt wil snel weer als hoofdtrainer of assistent aan de slag

Dirk Kuijt hoopt zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen als hoofdtrainer of assistent. De 104-voudig international zit zonder club nadat hij in november werd ontslagen als coach van ADO Den Haag.

"Ik wil heel graag een nieuw avontuur aangaan", zei de 42-jarige Kuijt zondagochtend bij het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie. "Het liefst als hoofdtrainer, maar het zou ook als assistent-coach kunnen zijn. Ik vind het vooral belangrijk om uren te maken op het veld."

Kuijt werd in de zomer van 2022 aangesteld als trainer van ADO Den Haag, maar zijn eerste klus als hoofdcoach in het betaald voetbal werd een fiasco. De Katwijker, die in zijn spelersloopbaan voor FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool en Fenerbahçe uitkwam, werd al na een half jaar ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten.

Ruim drie maanden na zijn gedwongen vertrek bij ADO is Kuijt klaar voor een nieuw avontuur. De voormalige trainer van Feyenoord onder negentien jaar, die ook een tijdje assistent was bij amateurclub Quick Boys, lijkt geen harde eisen te hebben.

"Onder een goede ervaren hoofdcoach zou ik ook assistent kunnen zijn. Ik zoek vooral in Nederland uitdagingen. Een functie in het buitenland zou eventueel ook kunnen. Maar ik wil ook in de buurt van mijn vier kinderen blijven", benadrukte Kuijt.