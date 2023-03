PSV zonder geblesseerde Luuk de Jong in duel met hekkensluiter Cambuur

PSV treedt zondagmiddag zonder Luuk de Jong aan in de competitiewedstrijd tegen SC Cambuur. De aanvaller is niet op tijd hersteld van de enkelblessure, die hij vorige week opliep in het uitduel met RKC Waalwijk (0-1).

De afwezigheid van De Jong is een fikse tegenvaller voor PSV en trainer Ruud van Nistelrooij. De coach zei vrijdag op een persmoment nog dat hij erop rekende dat zijn aanvoerder mee kon doen tegen Cambuur.

Door de afwezigheid van De Jong mag Guus Til starten bij de Eindhovenaren. Het is nog onduidelijk wie Van Nistelrooij in de punt van de aanval posteert. Met onder anderen Fábio Silva, Xavi Simons en Til heeft hij meerdere mogelijkheden.

Verder houdt Van Nistelrooij vast aan dezelfde tien namen als in de uitwedstrijd tegen RKC (0-1). Dat betekent ook dat de geblesseerde doelman Walter Benítez opnieuw wordt vervangen door Joël Drommel.

Foto: NU.nl

PSV heeft zes punten minder dan Feyenoord

Na 24 speelrondes staat PSV op de vierde plaats, op zes punten van koploper Feyenoord. Eerder dit seizoen leed de ploeg van Van Nistelrooij nog een verrassende 3-0-nederlaag bij SC Cambuur, dat dit seizoen pas vier keer won en de hekkensluiter is.

PSV is bezig aan een uitstekende reeks in de Eredivisie. Sinds de 1-0-nederlaag bij FC Emmen op 24 januari is de 24-voudig landskampioen al zes competitieduels ongeslagen: vier zeges en twee gelijke spelen.