FC Twente-trainer Jans: 'Op het veld van Fortuna kan je aardappels verbouwen'

FC Twente-trainer Ron Jans heeft zich zaterdagavond verbaasd over de staat van het veld van Fortuna Sittard. De tukkers hadden zichtbaar moeite met de ondergrond, maar wonnen door een productieve tweede helft wel met 0-3 in Limburg.

"Ik woon in het noorden en daar verbouwen ze heel veel aardappels. Dat kan hier ook", zei Jans in gesprek met ESPN. "Dat heb je bij een aantal situaties kunnen zien. De eerste bal van Fortuna ging direct over de zijlijn. Ramiz Zerrouki schoot er twee over de zijlijn en zag een schot 10 meter over het doel gaan."

"Buiten dat maakten we veel technische fouten die niks met het veld te maken hadden", nuanceerde Jans zijn eigen uitspraken. "Het is nog winter en dan zijn de velden nog niet ideaal. Dan moet je een wedstrijd soms ook wat beter lezen en niet jezelf in de problemen brengen voor eigen doel."

Na rust kwam FC Twente beter in de wedstrijd en liep de ploeg van Jans uit naar de overwinning. Václav Cerný en Manfred Ugalde namen de doelpunten voor hun rekening in Sittard, waar Twente pas de tweede overwinning in de laatste negen wedstrijden boekte.

Door de mindere periode is FC Twente de aansluiting met de bovenste vier ploegen volledig verloren. Het verschil met nummer vier PSV is vijf punten en de Eindhovenaren komen nog in actie dit weekend. In het resterende programma - Twente treft uit de top vier alleen nog AZ en Ajax - hoopt de ploeg van Jans een inhaalslag te kunnen maken.

"Maar zo makkelijk is het programma ook weer niet", relativeerde Jans. "We zijn vaak aardig gewaagd tegen clubs uit de top vier. Tegen ploegen die wat lager staan, laten we te vaak punten liggen. Als we nog iets willen dit seizoen, dan mogen we niet zo veel meer laten liggen. We moeten erbij zijn als de ploegen boven ons fouten gaan maken."