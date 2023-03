Ekkelenkamp en Janssen scoren voor Antwerp, Mbappé en Messi redden PSG

Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen hebben Royal Antwerp zaterdag aan weer een competitiezege geholpen. De ploeg van trainer Mark van Bommel won dankzij doelpunten van het tweetal met 2-0 van hekkensluiter Seraing. In Frankrijk ontsnapte Paris Saint-Germain aan puntenverlies tegen Stade Brest (1-2).

De Nederlanders waren wederom goud waard voor Antwerp, dat nu negen wedstrijden op rij ongeslagen is in de Belgische competitie. Al in de tiende minuut brak Janssen door, waarna verdediger Dan Opare van Seraing aan de noodrem trok en rood kreeg.

Het Antwerp van trainer Van Bommel maakte snel gebruik van het overtal. Ekkelenkamp scoorde in de vijftiende minuut van dichtbij. De oud-speler van Ajax was vorige week ook al tweemaal trefzeker in het competitieduel met KV Mechelen (5-0).

Nog geen vijf minuten later verdubbelde Oranje-international Janssen de voorsprong, waardoor de klus snel was geklaard. Voor de aanvaller was het dit seizoen zijn zestiende treffer in de competitie. Naast Ekkelenkamp en Janssen had ook Gyrano Kerk een basisplek bij Antwerp.

Door de overwinning wipt Antwerp in ieder geval voor een dag over Union Saint-Gilloise naar de tweede plek. Union Saint-Gilloise speelt zaterdag nog tegen koploper Genk.

Kylian Mbappé redde Paris Saint-Germain in het duel met Stade Brest. Foto: AFP

PSG ontsnapt op bezoek bij Stade Brest

In de Franse competitie voorkwam Kylian Mbappé een nieuwe tegenslag voor Paris Saint-Germain. De Fransman maakte - drie dagen na de kansloze Champions League-uitschakeling door Bayern München - pas in de slotfase het verschil tegen Stade Brest.

Lionel Messi stond in de negentigste minuut met een fraaie pass in de diepte aan de basis van het winnende doelpunt van PSG. De Argentijn vond Mbappé, die voormalig AZ-doelman Marco Bizot omspeelde en koeltjes de 1-2 binnen schoot.

Het doelpunt van Mbappé was het 3.000e doelpunt ooit van Paris Saint-Germain in de Ligue 1. De 2.999e treffer van de kapitaalkrachtige club uit Parijs kwam in de eerste helft op naam van Carlos Soler. Franck Honorat scoorde op slag van rust voor Stade Brest.