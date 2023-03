AZ verslaat Groningen door prachtgoal Karlsson en staat voorlopig tweede

Delen via E-mail

AZ staat door overwinning op FC Groningen voorlopig tweede in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen zaterdag door een schitterende goal van Jesper Karlsson thuis met 1-0 FC Groningen.

Karlsson schoot al in de tweede minuut van grote afstand raak voor AZ en dat bleek genoeg voor de drie punten. De Alkmaarders stijgen van de tweede naar de derde plaats, maar Feyenoord, Ajax en PSV komen zondag nog in actie. Als Ajax wint bij sc Heerenveen zakt AZ naar de derde plek.

FC Groningen moet vrezen voor degradatie. De ploeg van trainer Dennis van der Ree won vorige week van Excelsior (3-0), maar kon dat geen goed vervolg geven in Alkmaar. De Groningers hadden niet de kracht om het AZ echt moeilijk te maken, al overtuigde de tweevoudig landskampioen evenmin.

AZ wilde ook niet al te veel krachten verspelen, want donderdag wacht in Alkmaar de return in de achtste finales van de Conference League tegen Lazio.