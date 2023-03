Twente wint na vijf maanden weer een uitduel, Sparta verslaat tiental Vitesse

FC Twente heeft zaterdag voor het eerst in vijf maanden een uitwedstrijd gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ron Jans was met 0-3 te sterk voor Fortuna Sittard, waarna Sparta Rotterdam met thuis afrekende met Vitesse (3-1).

Twente kende geen makkelijke avond in Sittard, maar na de 0-1 van Václav Cerný was het geloof weg bij Fortuna. In de 71e minuut maakte Manfred Ugalde de 0-2 en de Costa Ricaan was zes minuten later ook verantwoordelijk voor de 0-3.

De laatste uitzege van Twente dateerde van 23 oktober, toen SC Cambuur met 0-1 werd verslagen. Daarna won de club uit Enschede negen uitwedstrijden op rij niet en die reeks is nu dus ten einde. In totaal heeft Twente dit seizoen nu drie uitduels in winst omgezet.

Door de overwinning staat Twente nog altijd op de vijfde plaats, maar de achterstand op de top vier blijft groot. Fortuna is de nummer elf van de Eredivisie.

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 24-55 (+32) AZ 25-53 (+23) Ajax 24-52 (+43) PSV 24-49 (+33) FC Twente 25-44 (+21) Sparta 25-43 (+12)

Vaclav Cerný na de 0-1. Foto: Pro Shots

Cerný maakt negende treffer van seizoen

Zowel bij Fortuna als bij Twente ontbrak zaterdag de ervaren in spits in de basis. Bij de Limburgers keek sterspeler Burak Yilmaz geblesseerd toe en bij de uitploeg was Ricky van Wolfswinkel gepasseerd.

Met Ugalde (Twente) en Tijjani Noslin (Fortuna) als vervangende spitsen was het Twente-keeper Lars Unnerstall die als eerst in actie moest komen. Hij redde op schoten van Thomas Buitink en Arianit Ferati. Aan de andere kant kon Robin Pröpper inkoppen uit een voorzet van Cerný, maar redde verdediger Rodrigo Guth met de voet.

Van Wolfswinkel kwam na rust alsnog in het veld voor Sem Steijn, maar ook dat leverde niet meteen goals op. In de 66e minuut was het dan toch raak. Cerný passeerde aan de rechterkant George Cox en schoot door de benen van verdediger Dimitris Siovas de 0-1 binnen. Het was al de negende treffer van het seizoen voor de Tsjech.

De 0-1 was een tik voor Fortuna en die kwam de ploeg van trainer Julio Velázquez niet meer te boven. In de zeventigste minuut werd het dan ook al 0-2 voor Twente. Na een snel genomen vrije trap belandde de bal van achteruit bij Ugalde. De twintigjarige Costa Ricaan had geen moeite doelman Ivor Pandur te passeren. Zeven minuten later scoorde Ugalde nogmaals, na een voorzet van Cerný, waarmee zeker was dat Twente eindelijk weer eens een uitwedstrijd ging winnen.

Sparta viert feest na de 2-1 van Koki Saito. Foto: ANP

Vitesse verliest voor de vierde keer op rij

Sparta boekte zaterdag tegen Vitesse (3-1) de derde zege op rij en heeft daardoor een punt minder dan FC Twente. Vitesse ging juist voor de vierde keer op rij onderuit. De ploeg van trainer Phillip Cocu blijft veertiende en heeft maar drie punten meer dan nummer zestien Excelsior.

Vitesse begon goed nog goed op Het Kasteel. Na een kort genomen hoekschop in de zevende minuut passeerde Kacper Kozlowski aanvaller Koki Saito op de achterlijn. Zijn voorzet werd van dichtbij binnen getikt door Dominik Oroz, die voor het eerst dit seizoen scoorde (0-1).

Sparta kwam snel met een antwoord. Arno Verschueren kopte in de elfde minuut, uit een vrije trap van Vito van Crooij, knap raak. De 25-jarige middenvelder uit België staat al op acht treffers in de Eredivisie en dat is zijn hoogste aantal competitiedoelpunten in een seizoen.

Kort voor rust kwam Sparta op voorsprong. Saito scoorde met een volley, nadat doelman Kjell Scherpen de bal na een voorzet van Shurandy Sambo niet goed verwerkte.

Na rust verrichtte Scherpen wel een paar goede reddingen en zo mocht Vitesse blijven hopen, tot het in de laatste minuten minuten misging. Vitesse-linksback Maximilian Wittek kreeg in de tachtigste minuut rood na een harde overtreding en inmenging van de VAR. Zeven minuten later kopte Joshua Kitolano Sparta naar 3-1 en daarmee was de wedstrijd beslist.