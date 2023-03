Zwoegend Manchester City blijft dankzij Haaland in spoor van koploper Arsenal

Erling Haaland heeft Manchester City zaterdag aan een zwaarbevochten overwinning op Crystal Palace geholpen. De Noor maakte vanaf de strafschopstip het enige doelpunt namens de nummer twee van de Premier League.

Manchester City creëerde weinig op bezoek bij Crystal Palace en werd enigszins geholpen door een onhandige overtreding van Michael Olise. De middenvelder van Crystal Palace wilde druk zetten na een korte corner van City en bracht Ilkay Gündogan daarbij knullig ten val.

Het leverde Manchester City vanaf de strafschopstip de ideale gelegenheid op om te scoren. Het buitenkansje werd benut door de 22-jarige Haaland, die zijn 28e doelpunt van het seizoen maakte.

Haaland is met zijn goal in Londen een stap dichter bij het record van meeste doelpunten in één Premier League-seizoen. Dat record staat op naam van Alan Shearer (Blackburn Rovers, 1994/1995) en Andy Cole (Newcastle United, 1993/1994). Zij maakten 34 goals in één seizoen.

De 22-jarige Haaland heeft nog elf wedstrijden om het record te verbeteren. Dit is in ieder geval al het meest productieve seizoen uit zijn carrière. Zijn vorige persoonlijke record in competitieverband was in het seizoen 2020/2021, toen hij 27 Bundesliga-goals maakte voor Borussia Dortmund.

Door de overwinning op Crystal Palace blijft Manchester City in het spoor van koploper Arsenal, dat zondag in actie komt tegen Fulham. Het verschil tussen beide ploegen op de ranglijst is op dit moment twee punten.