Slechte generale Lazio voor return tegen AZ, Napoli zet nieuwe stap richting titel

Lazio heeft zaterdag verzuimd om de tweede plek in de Serie A over te nemen van Internazionale. De tegenstander van AZ in de Conference League kwam op bezoek bij Bologna niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Napoli zette eerder op de dag een nieuwe stap richting de eerste landstitel sinds 1990.

Lazio kon bij een zege een plek op de ranglijst stijgen, maar dat was nauwelijks zichtbaar aan de ploeg uit Rome. De club oogde bij vlagen inspiratieloos en de frivool spelende thuisploeg van basisklant Jerdy Schouten en invaller Joshua Zirkzee was zelfs de bovenliggende partij.

Door het puntenverlies reist Lazio niet met het beste gevoel af naar Alkmaar, waar donderdag de return in de achtste finales van de Conference League wordt afgewerkt. Het eerste duel in Rome werd verrassend gewonnen door AZ (1-2).

In de aanloop naar dat duel van afgelopen dinsdag in het Stadio Olimpico beleefde Lazio juist nog een uitstekende generale. Enkele dagen voor dat duel met AZ bezorgde de ploeg van trainer Maurizio Sarri de soevereine koploper Napoli nog de tweede nederlaag van het seizoen (0-1).

De return tussen AZ en Lazio begint donderdag om 21.00 uur in het AFAS Stadion. Door de overwinning in Rome ligt AZ op koers voor een plek bij de laatste acht. De laatste keer dat de Alkmaarders de kwartfinales van een Europees toernooi haalde was in seizoen 2013/2014.

Top drie Serie A Napoli 26-68 (+44) Internazionale 26-50 (+17) Lazio 25-49 (+22)

Khvicha Kvaratskhelia stal weer eens de show bij Napoli. Foto: Getty Images

Napoli profiteert wél

Napoli slaagde er eerder op de avond wél in om te profiteren van het puntenverlies van Internazionale vrijdagavond tegen Spezia. Voor eigen publiek werd er met 2-0 afgerekend met Atalanta, dat zonder de geblesseerde Teun Koopmeiners en Hans Hateboer aantrad.

Marten de Roon hield de Nederlandse eer oog namens Atalanta, maar hij kon met zijn ploeg weinig bewerkstelligen. Napoli was constant de betere ploeg, al viel het eerste doelpunt pas na een uur. Khvicha Kvaratskhelia draaide drie tegenstanders dol en schoot in de linkerbovenhoek raak: 1-0.

Ook na de openingstreffer was er van een offensief van Atalanta geen moment sprake. Napoli speelde de wedstrijd eenvoudig uit en verdubbelde de voorsprong ook nog: Amir Rrahmani kopte de tweede treffer binnen uit een hoekschop.