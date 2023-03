Napoli heeft geen kind aan Atalanta en is nóg dichter bij eerste titel sinds 1990

Delen via E-mail

Napoli is zaterdag weer een stap dichter bij de eerste landstitel sinds 1990 gekomen. De soevereine koploper won voor eigen publiek met 2-0 van Atalanta en loopt daardoor nog verder uit op de achtervolgers.

Napoli zag Internazionale vrijdagavond verrassend verliezen bij Spezia (2-1) en wist dat het de voorsprong in het eigen Stadio Diego Armando Maradona kon vergroten. Daarvoor moest er wel worden afgerekend met Atalanta, dat zonder de geblesseerde Teun Koopmeiners en Hans Hateboer aantrad.

Marten de Roon hield de Nederlandse eer oog namens Atalanta, maar hij kon met zijn ploeg weinig bewerkstelligen. Napoli was constant de betere ploeg, al viel het eerste doelpunt pas na een uur. Khvicha Kvaratskhelia draaide drie tegenstanders dol en schoot in de linkerbovenhoek raak: 1-0.

Ook na de openingstreffer was er van een offensief van Atalanta geen moment sprake. Napoli speelde de wedstrijd eenvoudig uit en verdubbelde de voorsprong ook nog: Amir Rrahmani kopte de tweede treffer binnen uit een hoekschop.

Door de zege is het verschil tussen Napoli en nummer twee Internazionale maar liefst achttien punten. Het moet heel gek lopen als Napoli in de resterende twaalf wedstrijden de koppositie nog kwijtraakt. De club jaagt dit jaar op de eerste landstitel sinds seizoen 1989/1990.

Lazio kan later op zaterdag de achterstand op Napoli nog wel verkleinen tot zeventien punten. De tegenstander van AZ in de achtste finales van de Conference League speelt om 20.45 uur tegen Bologna. Bij een zege klimt de club uit Rome over Internazionale heen naar de tweede plek.