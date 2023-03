Klopp moedeloos na nieuwe blamage Liverpool: 'Wat kan ik zeggen?'

Jürgen Klopp wordt moedeloos van Liverpool, dat blijft kwakkelen in de Premier League. Zes dagen na de monsterzege op Manchester United (7-0) zag de Duitse trainer zijn ploeg zaterdag met 1-0 verliezen van laagvlieger Bournemouth.

"Wat kan ik zeggen?" vroeg Klopp zich na het achtste verlies van het seizoen hardop af. "Dit is een enorme klap. We moeten het accepteren en ik vrees dat dit verlies weer hard zal aankomen bij mijn spelers. Het is een ongelooflijk zwaar seizoen."

Philip Billing maakte in de 28e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd in Bournemouth. Hij kon afronden, nadat Virgil van Dijk zich in de luren liet leggen door Dango Ouattara. "Die goal was gewoon te verdedigen", zei een kritische Klopp.

Volgens Klopp was het tegendoelpunt niet bepaald tegen de verhouding in. "We zaten geen moment in de wedstrijd", zei hij. We speelden precies zoals onze tegenstander wilde dat we zouden doen. Elke keer konden ze counteren."

Klopp neemt Salah gemiste penalty niet kwalijk

Mohammed Salah kreeg in de tweede helft nog een uitgelezen mogelijkheid om de gelijkmaker te maken. De clubtopscorer mocht in de 68e minuut aanleggen voor een penalty. Typerend voor het spel van de club ging zijn poging wild naast.

Klopp neemt zijn aanvaller de gemiste strafschop niet kwalijk. "Mo maakt zo veel doelpunten, maar nu mist hij een penalty. Zo is het leven", zei hij. "Maar het is wel zo dat als we die strafschop benutten, dat de wedstrijd om kan slaan."