FC Emmen bezorgt Excelsior in degradatiekraker vijfde nederlaag op rij

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

FC Emmen heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De club uit Drenthe won thuis met 2-0 van concurrent Excelsior, dat nu vijf keer op rij verloren heeft in de Eredivisie.

Na een 0-0-ruststand bezorgde Ole Romeny FC Emmen de belangrijke overwinning. Hij scoorde in de 63 en 71e minuut en bracht zijn totaal dit seizoen zo op zeven treffers.

Door de overwinning stijgt FC Emmen van de zestiende naar de veilige vijftiende plaats, terwijl Excelsior de nieuwe nummer zestien is. De club uit Rotterdam is na een goede eerste seizoenshelft flink weggezakt.

In de laatste zes Eredivisie-wedstrijden scoorde Excelsior maar één keer en de laatste zege was zeven weken geleden. De ploeg van Marinus Dijkhuizen heeft ook nog een het slechtste doelsaldo van de Eredivisie.

In de eerste helft van de degradatiekraker in de Oude Meerdijk leek een overwinning nog ver weg voor FC Emmen, die bijna geen kans creëerde. Excelsior deed het niet veel beter. Middenvelder Couhaib Driouech schoot in de negende minuut tegen de voeten van Mickey van der Hart. De Emmen-doelman redde kort voor rust en net daarna ook nog eens bij twee pogingen van aanvaller Nikolas Agrafiotis.