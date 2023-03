Dortmund verspeelt eerste punten in 2023 en ziet Bayern uitlopen in Bundesliga

Borussia Dortmund heeft zaterdag in de Revierderby tegen degradatiekandidaat Schalke 04 (2-2) voor het eerst dit kalenderjaar punten verspeeld in de Bundesliga. Concurrent Bayern München won wel en van FC Augsburg (5-3) en gaat daardoor alleen aan kop.

De 5-3 was een evenaring van het doelpuntenrecord dit seizoen in de Bundesliga. Ook bij Bayern tegen Mainz (6-2) en FC Köln tegen Werder (7-1) werd acht keer gescoord. Zaterdag in de Allianz Arena was het binnen twee minuten raak en het was Augsburg dat op voorsprong kwam. Mërgim Berisha scoorde voor de ploeg van aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw. Halverwege had Bayern de schade meer dan hersteld. Door twee keer Benjamin Pavard en treffers van João Cancelo en Leroy Sané stond het 4-1 bij rust.

Door een strafschop van Berisha kwam Augsburg terug tot 4-2, waarna Alphonso Davies de 5-2 maakte voor Bayern. Het was de eerste Bundesliga-goal in ruim twee jaar van de Canadees. In de extra tijd maakte invaller Irvin Cardona de stand iets draaglijker voor Ausgburg.

Sadio Mané, die voor het eerst 8 november in de basis stond bij Bayern, scoorde dus niet. De Senegalees miste het WK door een kuitblessure en mocht woensdag in de Champions League-kraker tegen Paris Saint-Germain (2-0) acht minuten voor tijd invallen. Matthijs de Ligt was tegen Augsburg de enige Nederlander in de basis bij Bayern, terwijl Daley Blind en Ryan Gravenberch in de slotfase invielen.

Stand boven in de Bundesliga Bayern München 24-52 (+46) Borussia Dortmund 24-50 (+19) RB Leipzig 24-45 (+20) Union Berlin 23-44 (+8) SC Freiburg 23-42 (+3)

Malen heeft basisplaats bij Dortmund

Borussia Dortmund bleef zaterdagavond tegen Schalke 04 steken op 2-2, waardoor het nu twee punten minder heeft dan Bayern én een veel minder doelsaldo. Het was een enorme domper voor Dortmund, dat 2023 begon met acht overwinningen in de Bundesliga. Afgelopen dinsdag werd 'BVB' in de Champions League uitgeschakeld door Chelsea en op bezoek bij rivaal Schalke 04 ging het weer mis.

Donyell Malen had een basisplaats bij Dortmund, maar hij scoorde niet. De negentienvoudig Oranje-international was dit seizoen pas een keer trefzeker.

Halverwege leidde Dortmund nog wel met 0-1 door een treffer in de 38e minuut van Nico Schlotterbeck. Marius Bülter tekende na vijftig minuten voor de 1-1, waarna Raphaël Guerreiro Dortmund in de zestigste minuut weer op voorsprong zette. Elf minuten voor tijd maakte Kenan Karaman de 2-2 namens Schalke 0-3 en daar bleef het bij.

Leipzig wint van Mönchengladbach

RB Leipzig was zaterdag thuis met 3-0 te sterk voor Borussia Mönchengladbach en staat nu derde in de Bundesliga. Bij 0-0 miste Alassane Pléa namen Gladbach een strafschop en daarna sloeg de thuisclub toe. Timo Werner, Emil Forsborg (penalty) en Josko Gvardiol waren trefzeker.

Eintracht Frankfurt tegen VfB Stuttgart eindigde in 1-1. Sebastian Rode (Frankfurt) en Silas Katompa Mvumpa (Stuttgart) scoorden in de tweede helft.

Ook Hertha BSC-Mainz 05 werd 1-1. Jessic Ngankam benutte in de achttiende minuut een strafschop voor de club uit Berlijn en Mainz-spits Ludovic Ajorque maakte in de 57e minuut gelijk.