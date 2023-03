Promes scoort week na rechtszaak twee keer en is topscorer in Rusland

Quincy Promes gaat alleen aan de leiding in de strijd om de topscorerstitel in de Russische Premjer Liga. De aanvaller, tegen wie in Nederland een celstraf geëist is, scoorde zaterdag twee keer in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Fakel Voronezh.

De 31-jarige Promes maakte in de achttiende minuut de 1-0 in de Otkrytie Arena en was na 41 minuten verantwoordelijk voor de 2-0. Halverwege was de stand 2-2, waarna de Luxemburger Christopher Martins Pereira Spartak vlak voor tijd de winst bezorgde.

Door zijn twee goals staat Promes op zestien treffers en dat zijn er twee meer dan Malcom (FC Zenit) en Vladimir Sychevoy (Krylya Sovetov Samara). Spartak staat op de tweede plaats, met vijf punten achterstand op Zenit. De club uit Sint-Petersburg speelt zondag nog speelt tegen FC Chimki.

Het Openbaar Ministerie in Nederland eiste vorige week vrijdag een celstraf van twee jaar tegen Promes. De vijftigvoudig Oranje-international zou in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op een feest in Abcoude zijn neef in zijn knie hebben gestoken. Het Openbaar Ministerie acht zware mishandeling bewezen.

Promes woonde zijn strafzaak in de rechtbank in Amsterdam niet bij wegens contractuele verplichtingen voor Spartak. De oud-speler van Ajax, Go Ahead Eagles en FC Twente vreest te worden aangehouden als hij naar Nederland komt, omdat het Openbaar Ministerie hem in een andere zaak wil horen.