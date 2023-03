Kluivert schiet Valencia naar winst en weg van degradatieplekken in La Liga

Justin Kluivert is zaterdag van grote waarde geweest voor Valencia. De tweevoudig Oranje-international maakte tegen Osasuna de enige goal van wedstrijd in Mestalla (1-0), waardoor zijn club uitstekende zaken deed in de strijd tegen degradatie.

De 23-jarige Kluivert had een basisplaats bij Valencia, dat sinds 1987 op het hoogste niveau speelt. De aanvaller schoot in de 74e minuut fraai raak (1-0).

Doordat Valencia-spits spits Hugo Duro in de extra tijd een strafschop miste, werd Kluivert matchwinner. Het was het vierde doelpunt dit seizoen in La Liga van de oud-Ajacied, die in 2018 zijn laatste interland speelde. Kluivert werd deze maand niet opgenomen in de 37-koppige voorlopige Oranje-selectie van bondscoach Ronald Koeman.

Valencia steeg door de drie punten tegen Osauna van de negentiende naar de zestiende plaats. De ploeg van trainer Rubén Baraja heeft daarmee zicht op handhaving, al moeten veel andere degradatiekandidaten dit weekend nog in actie komen.

Stand onder in La Liga 14. Espanyol 25-27 (-8)

15. Cádiz 25-27 (-17)

16. Valencia 25-26 (0)

17. Getafe 25-26 (-9)

18. Sevilla 24-25 (-12)

19. Almería 24-25 (-14)

20. Elche 25-13 (-30)

Justin Kluivert werd in de 84e minuut gewisseld tegen Osasuna. Foto: Getty Images

Real Madrid verslaat Espanyol

Boven in La Liga won Real Madrid eerder op de dag eenvoudig thuis van Espanyol. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti kwam terug van een achterstand en won met 3-1.

Real Madrid kwam na acht minuten al op achterstand tegen Espanyol. Na een goed uitgevoerde counter van de bezoekers tikte clubtopscorer Joselu de voorzet van Ruben Sánchez binnen. Tien minuten later kwam Real via Vinícius Júnior op gelijke hoogte. De Braziliaanse aanvaller speelde drie verdedigers voorbij, waarna hij met een geweldig schot raak schoot.

Vlak voor rust zette Éder Militão 'De Koninklijke' op een 2-1-voorsprong. Na een prachtige voorzet van Aurélien Tchouaméni zeilde de kopbal van de Braziliaanse verdediger onhoudbaar via de onderkant van de lat binnen. In de extra tijd bepaalde Marco Asensio de eindstand: 3-1.

Éder Militão maakte de 2-1 voor Real Madrid. Foto: AFP

Benzema ontbrak bij Real Madrid

Real Madrid-coach Ancelotti kon geen beroep doen op sterspeler Karim Benzema, die wederom kampt met een enkelblessure. Rodrygo speelde in zijn plaats. Benzema miste door de kwetsuur zijn veertiende wedstrijd van dit seizoen.

Toni Kroos beleefde in Estadio Santiago Bernabéu een bijzondere middag. De middenvelder speelde zijn 400ste duel voor Real Madrid.

Door de zege op Espanyol brengt Real Madrid de achterstand op koploper FC Barcelona terug naar zes punten. De Catalanen nemen het zondagavond om 21.00 uur op tegen Athletic Bilbao. Real Madrid verdedigt woensdag in de Champions League-return tegen Liverpool een 5-2-voorsprong.