Liverpool blameert zich week na monsteroverwinning op United in Bournemouth

Liverpool heeft zaterdag de klinkende zege van vorige week op Manchester United geen passend vervolg kunnen geven in de Premier League. 'The Reds' gingen met 1-0 pijnlijk onderuit bij Bournemouth.

Liverpool leek met de monsterzege van vorige week zondag op Manchester United (7-0) de weg omhoog te hebben gevonden, maar in Bournemouth bleek daar niets van waar. Op bezoek bij de club, die eerder dit seizoen nog met 9-0 werd verslagen, verloor Liverpool alweer voor de achtste keer.

Tijdens de eerste helft was Virgil Van Dijk een van de hoofdrolspelers. De verdediger zag in de beginfase een kopbal van de lijn worden gehaald en liet zich in de aanloop naar de openingstreffer in de luren leggen door Dango Ouattara. De aanvaller legde de bal daarna klaar voor Philip Billing, die afrondde: 1-0.

Bournemouth toonde zich daarmee extreem effectief, want in het grootste deel van de eerste helft liet de laagvlieger zich naar achteren drukken door het dominerende Liverpool. De ploeg van Jürgen Klopp werd geregeld gevaarlijk, maar scoren zat er niet in.

Ook een penalty was niet aan Liverpool besteed. Mohamed Salah schoot in de tweede helft vanaf de strafschopstip naast. Zo kwam Liverpool, waar Cody Gakpo de hele wedstrijd meedeed, niet tot scoren en loopt de ploeg schade op in de strijd om de Champions League-tickets.

Tottenham Hotspur, dat later op de dag tegen Nottingham Forest speelt, kan de vierde plek steviger in handen krijgen. Alleen de top vier speelt volgend seizoen Champions League. Ook Everton-Brentford, Leeds United-Brighton & Hove Albion, Leicester City-Chelsea en Crystal Palace-Manchester City staan zaterdag op het programma.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.