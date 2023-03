Liverpool blameert zich week na monsteroverwinning, Chelsea zet opmars voort

Liverpool heeft zaterdag de klinkende zege van vorige week op Manchester United geen passend vervolg kunnen geven in de Premier League. 'The Reds' gingen met 1-0 pijnlijk onderuit bij Bournemouth en zagen Tottenham Hotspur verder weglopen. Chelsea boekte op bezoek bij Leicester City de derde overwinning op rij (1-3).

Liverpool leek met de monsterzege van vorige week zondag op Manchester United (7-0) de weg omhoog te hebben gevonden, maar in Bournemouth bleek daar niets van waar. Op bezoek bij de club, die eerder dit seizoen nog met 9-0 werd verslagen, verloor Liverpool alweer voor de achtste keer.

Tijdens de eerste helft was Virgil Van Dijk een van de hoofdrolspelers. De verdediger zag in de beginfase een kopbal van de lijn worden gehaald en liet zich in de aanloop naar de openingstreffer in de luren leggen door Dango Ouattara. De aanvaller legde de bal daarna klaar voor Philip Billing, die afrondde: 1-0.

Bournemouth toonde zich daarmee extreem effectief, want in het grootste deel van de eerste helft liet de laagvlieger zich naar achteren drukken door het dominerende Liverpool. De ploeg van Jürgen Klopp werd geregeld gevaarlijk, maar scoren zat er niet in.

Ook een penalty was niet aan Liverpool besteed. Mohamed Salah schoot in de tweede helft vanaf de strafschopstip naast. Zo kwam Liverpool, waar Cody Gakpo de hele wedstrijd meedeed, niet tot scoren en loopt de ploeg schade op in de strijd om de Champions League-tickets.

Tottenham Hotspur doet goede zaken bij Nottingham Forest

Tottenham Hotspur profiteerde later op de dag van het puntenverlies van Liverpool. De Spurs waren met 3-1 te sterk voor Nottingham Forest, waarmee ze de vierde plek steviger in handen hebben. Alleen de top vier speelt volgend seizoen Champions League-voetbal.

Beide doelpunten in de eerste helft van Tottenham-Nottingham kwamen op naam van Harry Kane, die met twintig doelpunten op een tweede plek staat in de topscorerslijst van de Premier League. Alleen Manchester City-spits Erling Haaland maakte dit seizoen meer treffers (27).

In de tweede helft maakte Son Heung-min de derde treffer voor de ploeg van trainer Antonio Conte. Nottingham Forest-verdediger Joe Worrall bepaalde in de slotfase de eindstand op 3-1. De Nederlander Arnaut Danjuma kreeg geen speeltijd bij de Spurs.

Tottenham Hotspur heeft na de zege op Nottingham Forest zes punten meer dan nummer vijf Liverpool. De Londenaren, die midweeks door AC Milan werden uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League, liggen zo op koers voor weer een seizoen in het miljoenenbal.

Tottenham Hotspur-spits Harry Kane maakte zijn twintigste treffer van dit Premier League-seizoen. Foto: Getty Images

Chelsea boekt eenvoudige zege op Leicester City

Chelsea zette de omhoog ingezette lijn voort op bezoek bij Leicester City. Na een kleine competitiezege op Leeds United en het bereiken van de kwartfinales van de Champions League werd er met 1-3 gewonnen in het King Power Stadium.

Ben Chilwell opende na tien minuten de score voor de ploeg van trainer Graham Potter. Twintig minuten later deed Leicester via Patson Daka iets terug, maar op slag van rust zorgde Kai Havertz voor opnieuw een voorsprong: 1-2.

Na rust trof Mateo Kovacic op aangeven van miljoenenaankoop Mykhailo Mudryk doel. In de slotfase van de wedstrijd ontving Leicester-verdediger Wout Faes zijn tweede gele kaart, waarna de thuisploeg de wedstrijd met tien man niet meer spannend kon maken.

Laagvlieger Leeds United speelde in eigen huis gelijk tegen Brighton & Hove Albion: 2-2. Everton was met 1-0 te sterk voor Brentford. Manchester City, de nummer twee van de Premier League, neemt het zaterdagavond om 18.30 uur op tegen Crystal Palace.