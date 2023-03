Maarten Martens stopt na dit seizoen als trainer van Jong AZ. De 38-jarige Belg gaat met de Alkmaarders nog wel in gesprek over een andere rol.

"Het heeft er weinig mee te maken of het een goed of een minder seizoen is. Dit is al besproken, het is een bewuste keuze", vertelde Martens vrijdagavond voor de camera van ESPN na de 2-0-nederlaag bij Heracles Almelo.