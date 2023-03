BBC schrapt studiopresentatie Match of the Day na ophef rond Lineker

De Match of the Day-uitzending van zaterdagavond zal niet vanuit de studio gepresenteerd worden. De BBC heeft besloten om presentator Gary Lineker en de analytici die zich uit solidariteit met de oud-topspits hebben teruggetrokken niet te vervangen.

"Het programma zal zich volledig richten op de wedstrijden. Er is geen studiopresentatie en de duels zullen ook niet worden geanalyseerd", meldt de Britse omroep in een verklaring.

De BBC meldde vrijdag dat Lineker een stap terug moet doen totdat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over zijn gedrag op sociale media. De commotie rondom de presentator van het programma met de samenvattingen van het Engelse voetbal ontstond dinsdag. Toen haalde hij hard uit naar minister Suella Braverman, omdat zij bekendmaakte dat de regering wil dat illegale migranten niet meer voor asiel in aanmerking komen.

De 62-jarige Lineker noemde dat "verschrikkelijk" en sprak van een "ongekend wreed beleid gericht tegen de kwetsbaarste mensen". Volgen hem verschilt het niet veel met het beleid van Duitsland in de jaren dertig van de vorige eeuw. De BBC wil dat de presentator zich niet uitlaat over partijpolitieke kwesties of politieke controverses.

Snel na het besluit van vrijdag meldden toonaangevende analytici als Alan Shearer en Ian Wright dat ze uit solidariteit met Lineker zaterdagavond niet zullen aanschuiven bij Match of the Day. Alex Scott schaarde zich ook achter Lineker en zal zaterdag niet de presentatie van het programma Football Focus voor haar rekening nemen. Zij zou worden vervangen door Kelly Somers, maar ook Somers heeft zich teruggetrokken.

BBC Sport meldt verder dat de twaalf clubs die zaterdag in actie komen in de Premier League geen interviewverzoeken van Match of the Day zullen krijgen. Een aantal spelers zou hebben laten weten dat ze het programma niet te woord willen staan vanwege de situatie rond Lineker.

Een uitzending van Match of the Day in 2014. Gary Lineker heeft gezelschap van de analytici Ruud Gullit en Alan Shearer. Foto: Getty Images

Match of the Day bestaat al bijna zestig jaar

Lineker, die als speler onder meer de kleuren van FC Barcelona en Tottenham Hotspur verdedigde, is al decennialang het uithangbord van het iconische Match of the Day.

Het programma met daarin de samenvattingen van de wedstrijden op het hoogste niveau in Engeland bestaat al sinds 1964. In al die jaren kende Match of the Day slechts vijf vaste presentatoren: Kenneth Wolstenholme, David Coleman, Jimmy Hill, Des Lynam en Lineker.

Door de opkomst van de commerciële televisie hing Match of the Day rond de eeuwwisseling aan een zijden draadje, maar het programma bleef bestaan en wordt nog altijd uitstekend bekeken.