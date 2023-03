Benzema beschuldigt Deschamps van leugens en omschrijft hem als clown

Karim Benzema heeft keihard uitgehaald naar de Franse bondscoach Didier Deschamps. De Gouden Bal-winnaar omschrijft de oefenmeester in uitingen op Instagram onder meer als een clown. Aanleiding is een interview dat Deschamps heeft gegeven, onder meer over de absentie van Benzema op het WK.

Vlak voor het eindtoernooi haakte Benzema af doordat hij tijdens een training op 19 november een spierblessure in zijn bovenbeen opliep.

Volgens Deschamps besliste de spits van Real Madrid daarop het trainingskamp te verlaten. "Karim zat erdoorheen. Het WK betekende zo veel voor hem. Op zijn vroegst zou hij op 10 december de training hebben kunnen hervatten", vertelt Deschamps zaterdag in een interview met Le Parisien. De krant zette delen van het interview vrijdag al online.

De trainer hield naar eigen zeggen de optie open dat Benzema tijdens het toernooi alsnog in actie zou kunnen komen; de finale was immers pas op 18 december. "Ik vertelde Karim dat er geen haast bij zat. Dat hij zijn terugkeer bij de ploeg maar moest regelen met de teammanager. De dag erna kwam ik erachter dat hij was vertrokken. Het was zijn beslissing. Hij zal zelf niets anders zeggen."

Met die voorspelling slaat Deschamps de plank mis, afgaande op enkele posts die Benzema vrijdagavond plaatste op Instagram. In een eerste bijdrage haalde hij de quotes van Deschamps aan en meldde hij zelf: "Wat een lef." Daarachter plaatste hij de emoji van een clown. In de tweede post zette hij een filmpje door van de Franse snapchatter Ritchie die het woord 'leugenaar' herhaalt. "Heilige Didier, goedenavond", schrijft de aanvaller erbij.

Benzema schrijft niet wat hem precies dwarszit, maar tijdens het WK meldden Franse media dat de aanvaller graag bij de selectie was gebleven. Deschamps zou echter geen prijs meer op zijn diensten hebben gesteld. 'Les Bleus' haalden ondanks een volle ziekenboeg de finale, waarin Argentinië na een strafschoppenserie te sterk bleek. Na 120 minuten stond het 3-3.

Karim Benzema en Didier Deschamps in betere tijden. Foto: Getty Images

Benzema was betrokken bij afpersingszaak

Enkele dagen na het toernooi kondigde Benzema het einde van zijn bewogen interlandloopbaan aan. In 2015 raakte hij in opspraak doordat hij betrokken was bij een afpersingszaak van zijn Franse ploeggenoot Mathieu Valbuena. Een vriend van Benzema chanteerde Valbuena met een seksvideo, waarna Benzema hem adviseerde het geëiste bedrag van 150.000 euro te betalen.

De Franse bond besloot Benzema uit de selectie te weren. Hij miste daardoor het EK van 2016 en het door Frankrijk gewonnen WK van 2018. Nadat Benzema in 2021 werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een boete van 75.000 euro vanwege medeplichtigheid, keerde hij na een afwezigheid van zes jaar terug in de Franse ploeg.

Met Benzema in de ploeg stelden 'Les Bleus' teleur met uitschakeling in de achtste finale tegen Zwitserland. In het najaar won Frankrijk de Nations League met Benzema in de gelederen.