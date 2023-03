Invaller Dumfries veroorzaakt in slotfase penalty en verliest met Internazionale

Denzel Dumfries heeft vrijdag een negatieve hoofdrol vertolkt bij een competitienederlaag van Internazionale op bezoek bij Spezia. De verdediger veroorzaakte kort voor tijd een strafschop, waaruit de thuisploeg het winnende doelpunt maakte: 2-1.

Dumfries liep in de 85e minuut zijn directe tegenstander in de rug, waarna scheidsrechter Livio Marinelli gedecideerd naar de stip wees. Spezia-aanvaller M'Bala Nzola benutte het buitenkansje en kroonde zich met zijn rake penalty tot matchwinner.

Door het penaltymoment maakt Dumfries het zichzelf nog moeilijker in Milaan. De 42-voudig international van Oranje is na het WK in Qatar zijn basisplek al kwijtgeraakt. Ook tegen Spezia moest hij op de bank beginnen en kwam hij pas na 66 minuten in het veld.