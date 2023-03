NAC legt druk bij Almere City in strijd om periodetitel, nipte zege koploper PEC

NAC Breda heeft vrijdag de druk neergelegd bij Almere City in de strijd om de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. De Brabanders versloegen MVV Maastricht met 4-1, terwijl Almere City door het winterse weer niet in actie kon komen. Koploper PEC Zwolle won nipt met 2-3 bij Willem II.

Elías Már Ómarsson leidde NAC met een hattrick naar de overwinning op MVV. De IJslandse spits, die begin dit jaar overkwam van Nîmes Olympique, maakte zijn eerste goals voor de Bredanaars. Ook Jort van der Sande scoorde voor NAC en Ruben van Bommel, de zoon van Mark van Bommel, redde de eer voor MVV.

Door de zege komt NAC op negentien punten in de periodestand. De ploeg van coach Peter Hyballa staat nu weliswaar tweede in die stand, maar koploper PEC Zwolle pakte al een periodetitel.

Almere City moet nu sowieso zijn laatste wedstrijd in de derde periode winnen om periodekampioen te worden. De Flevolanders zouden vrijdag eigenlijk in actie komen tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht, maar dat duel werd vanwege sneeuwval afgelast. Het is nog onbekend wanneer de wedstrijd wordt ingehaald.

Stand derde periode PEC Zwolle * 9-19 (+22) NAC Breda 9-19 (+8) ADO Den Haag 9-18 (+3) Almere City 8-17 (+5) * PEC Zwolle pakte al een periodetitel.

Medunjanin leidt PEC naar zege bij Willem II

PEC Zwolle is weer een stapje dichter bij promotie naar de Eredivisie. Haris Medunjanin en Apostolos Vellios brachten de koploper binnen een half uur met 0-2 voor bij Willem II, dat vervolgens iets terugdeed via Erik Schouten. De 38-jarige Medunjanin scoorde in de slotfase opnieuw, waarna invaller Michael de Leeuw de spanning nog even terugbracht.

Dankzij de overwinning behoudt PEC de voorsprong van drie punten op nummer twee Heracles Almelo. De Almeloërs wonnen met 2-0 van Jong AZ door een vroege treffer van Ismail Azzaoui en een late goal van Regino Cicilia. Vanwege het winterse weer werd de aftrap van dat duel met drie kwartier uitgesteld.

ADO Den Haag boekte een benauwde zege bij TOP Oss: 2-3. De ploeg van coach Dick Advocaat speelde het laatste half uur met tien man door een rode kaart voor Malik Sellouki, maar scoorde vervolgens toch nog twee keer via Joël Zwarts. Tyrese Asante opende de score voor ADO, dat twaalfde staat.

FC Den Bosch ging na de 13-0-nederlaag van vorige week bij PEC Zwolle opnieuw stevig onderuit. De Brabanders verloren met 4-0 bij nummer vier VVV-Venlo. Nummer vijf FC Eindhoven haalde uit tegen Jong Ajax: 5-1.

De Graafschap won mede dankzij een rake penalty van Alexander Büttner met 0-4 bij FC Dordrecht. Roda JC ging in Kerkrade met 1-2 onderuit tegen Telstar en Jong PSV verloor met 3-0 bij Helmond Sport.