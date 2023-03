Ajax Vrouwen boekt probleemloze zege op bezoek bij hekkensluiter Excelsior

Delen via E-mail

Ajax Vrouwen heeft vrijdagavond geen misstap gemaakt in de Vrouwen Eredivisie. De ploeg van trainer Suzanne Bakker won met 0-3 bij hekkensluiter Excelsior. Fortuna Sittard ging onderuit op bezoek bij ADO Den Haag (1-0).

Ajax-middenvelder Eshley Bakker eiste in Rotterdam de hoofdrol voor zich op in het duel tussen Excelsior en Ajax. De routinier maakte in de tweede helft de 0-2 en 0-3 namens de Amsterdammers. De eerste treffer kwam voor rust op naam van Quinty Sabajo.