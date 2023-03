Go Ahead en RKC snappen reactie fans op afgelasting: 'Dit kon ook 3 uur geleden'

Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk hebben alle begrip voor de reactie van de supporters op de afgelasting van het Eredivisie-duel tussen de twee clubs. De wedstrijd in Deventer werd vrijdag aanvankelijk uitgesteld vanwege sneeuwval, maar werd kort voor de aftrap toch afgelast.

"Dit is helemaal niet leuk", baalde Go Ahead-trainer René Hake bij ESPN. "Ik snap dat de supporters teleurgesteld zijn dat de wedstrijd niet doorgaat. Het is in goed overleg gegaan, maar dit had ook drie uur geleden gekund. Nu komen de supporters voor niks."

Het veld in Deventer werd rond 18.00 uur uitgebreid gekeurd en vrijgegeven, al werd het duel wel met drie kwartier uitgesteld tot 20.45 uur. De supporters reisden daarom naar De Adelaarshorst af, maar zij werden op het laatste moment alsnog teleurgesteld.

Volgens scheidsrechter Jochem Kamphuis was het veld toch te glad, waardoor de wedstrijd werd afgelast. Dit leidde tot woedende reacties en een stevig fluitconcert bij de supporters.

Ook Go Ahead-aanvoerder Mats Deijl begrijpt de reactie van het publiek. "Als het twee uur geleden was gebeurd, hadden ze er alle begrip voor gehad. Het is een terechte beslissing, maar het is jammer dat het zo lang heeft moeten duren."

De spelers van RKC Waalwijk bedanken de meegereisde supporters. Foto: Pro Shots

'Supervervelend voor de fans, maar de juiste beslissing'

Wel vinden Go Ahead en RKC dat Kamphuis de juiste beslissing heeft genomen om de wedstrijd niet door te laten gaan. "Gedurende de warming-up werd het veld hobbelig. Dan krijg je hele rare situaties", concludeerde RKC-coach Joseph Oosting. "Ik vind het dapper dat hij (Kamphuis, red.) de wedstrijd afgelast."

RKC-aanvoerder Michiel Kramer sluit zich aan bij de woorden van zijn trainer. "In de warming-up hebben we het geprobeerd, maar we merkten dat het niet ging. Het is supervervelend voor de fans, maar als het niet verantwoordelijk is om te spelen, is het de juiste beslissing."