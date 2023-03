AS Roma gaat media boycotten vanwege schorsing Mourinho in hoger beroep

AS Roma heeft met een opmerkelijke besluit gereageerd op een schorsing van trainer José Mourinho. De Portugees werd vrijdag in hoger beroep opnieuw voor twee duels geschorst, waarop de Italiaanse club besloot de media de komende twee wedstrijden te boycotten.

De zestigjarige Mourinho werd begin deze maand voor twee wedstrijden geschorst vanwege zijn gedrag in het verloren competitieduel met Cremonese (2-1). De Portugees wond zich aan het begin van de tweede helft zo op dat hij rood kreeg.

Vlak daarvoor had Mourinho een woordenwisseling met de vierde official. Ook bezocht hij de kleedkamer van de scheidsrechters, waar hij volgens een sportrechter "beledigende opmerkingen en verdachtmakingen" richting de vierde official had geuit.

Mourinho ging in beroep tegen de schorsing. Omdat de vierde official nog gehoord moest worden, kon 'The Special One' in de thuiswedstrijd tegen Juventus (1-0) gewoon op de bank plaatsnemen.

Nu Mourinho ook in hoger beroep voor twee duels is geschorst, mist hij de Romeinse derby met Lazio van volgende week zondag. Ook staat hij komende zondag niet langs de lijn in de thuiswedstrijd tegen Sassuolo.

José Mourinho ging tijdens het competitieduel met Cremonese tekeer tegen de vierde official. Foto: ANP

AS Roma praat bij return tegen Sociedad wel met media

In een reactie op de schorsing heeft AS Roma volgens de Italiaanse kranten La Gazzetta dello Sport en Corriere dello Sport besloten de media boycotten bij de komende twee competitieduels.

Tussendoor speelt Roma donderdag de return tegen Real Sociedad in de achtste finales van de Europa League. Bij die wedstrijd zullen de spelers en technische staf van 'I Giallorossi' wel met de media praten vanwege afspraken met de UEFA. Mourinho verschijnt dan ook gewoon op de persconferentie.