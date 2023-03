Winters weer verpest strijd om periodetitel in KKD, Go Ahead-RKC uitgesteld

De wedstrijd tussen Almere City, de koploper in de strijd om de derde periodetitel, en Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie is afgelast vanwege sneeuwval. Daardoor kan de derde periodetitel vrijdag nog niet worden uitgereikt. Het Eredivisie-duel Go Ahead Eagles-RKC Waalwijk is uitgesteld.

Het duel tussen Almere City en Jong FC Utrecht stond voor 20.00 uur op het programma. De Flevolanders hadden vrijdag de derde periodetitel kunnen pakken, maar moeten nu dus nog even wachten.

Almere City gaat in de periodestand aan kop met één punt voorsprong op PEC Zwolle en NAC Breda. PEC, dat eerder dit seizoen al een periodetitel pakte, speelt vrijdag tegen Willem II. NAC ontvangt MVV Maastricht.

ADO Den Haag, dat op bezoek gaat bij TOP Oss, heeft twee punten achterstand op Almere City en maakt dus ook nog kans op de periodetitel. In theorie kunnen ook De Graafschap en Willem II nog periodekampioen worden. Zij hebben beide drie punten achterstand.

Go Ahead-RKC uitgesteld

In de Eredivisie werd de wedstrijd tussen Go Ahead Eages en RKC Waalwijk met drie kwartier uitgesteld en begint om 20.45 uur. Het veld in De Adelaarshorst moest namelijk eerst uitgebreid gekeurd worden.

De conclusie was dat er weliswaar wat sneeuw ligt, maar dat het veld goed bespeelbaar is en geen gevaar voor de spelers oplevert. Het veld wordt eerst geprepareerd.

Voor de spelers van Go Ahead en RKC werd het bijna een déjà vu naar zaterdag 21 januari, toen de wedstrijd tussen dezelfde clubs in Waalwijk afgelast werd wegens sneeuwval. De inhaalwedstrijd werd twee weken later met 3-1 gewonnen door RKC.