Go Ahead-RKC toch afgelast, sneeuwval verpest ook strijd om periodetitel in KKD

Het Eredivisie-duel tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk is vrijdagavond na lang overleg alsnog afgelast. Het duel werd in eerste instantie met 45 minuten uitgesteld, maar na een warming-up bleek het veld toch niet bespeelbaar. Ook Almere City-Jong FC Utrecht ging niet door.

Rond 18.00 uur werd het veld in Deventer voor het eerst gekeurd en vrijgegeven. De fans van beide ploegen reisden daarom naar de Adelaarshorst af in de verwachting dat het duel door zou gaan. Zij werden op het laatste moment alsnog teleurgesteld en reageerden met een fluitconcert.

"Beide teams en ik wilden het heel graag, maar tijdens de warming-up bleek het toch te glad", reageerde scheidsrechter Jochem Kamphuis voor de camera van ESPN. "In overleg met de aanvoerders en trainers hebben we toch moeten concluderen dat het onverantwoord was om door te gaan."

Het is voor de spelers van Go Ahead en RKC een soort déjà vu naar 21 januari, toen de wedstrijd tussen dezelfde clubs in Waalwijk afgelast werd wegens sneeuwval. De inhaalwedstrijd werd twee weken later met 3-1 gewonnen door RKC.

Het is nog niet bekend wanneer Go Ahead en RKC de wedstrijd zullen gaan inhalen. De KNVB gaat in overleg met beide clubs op zoek naar een nieuwe speeldatum.

De spelers bedankten de teleurgestelde fans voor hun komst. Foto: Pro Shots

Sneeuwval verpest strijd om periodetitel in KKD

Ook ging er een streep door het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Almere City en Jong FC Utrecht. De Flevolanders konden de periodetitel veroveren en hoopten op een feestavond. Dat mogelijke feestje moeten ze dus nog even uitstellen.

Almere City gaat in de periodestand aan kop met één punt voorsprong op PEC Zwolle en NAC Breda. PEC, dat eerder dit seizoen al een periodetitel pakte, speelt vrijdag tegen Willem II. NAC ontvangt MVV Maastricht. Die duels gingen wel door.

ADO Den Haag, dat tegen TOP Oss speelt, heeft twee punten achterstand op Almere City en maakt dus ook nog kans op de periodetitel. In theorie kunnen ook De Graafschap en Willem II nog periodekampioen worden. Zij hebben beide drie punten achterstand.