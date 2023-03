FC Barcelona aangeklaagd vanwege omkoping via oud-scheidsrechtersbaas

FC Barcelona is vrijdag door het Spaanse Openbaar Ministerie aangeklaagd wegens corruptie. De Catalaanse club zou volgens het OM miljoenen hebben betaald aan de voormalige baas van de scheidsrechterscommissie in Spanje.

Naast FC Barcelona wordt ook een aantal oud-bestuurders individueel vervolgd. Het gaat om onder anderen oud-voorzitters Sandro Rosell (voorzitter tussen 2010 en 2014) en Josep Maria Bartomeu (2015-2020).

Vorige maand kwam al naar buiten dat de Spaanse justitie een onderzoek was gestart naar Barcelona. Via de media lekten documenten uit waaruit bleek dat de club tussen 2001 en 2018 zo'n 7 miljoen euro betaalde aan José María Negreira, de toenmalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechtersbond.

Negreira, die zelf ook is aangeklaagd, had een bedrijf opgericht om die betalingen te ontvangen. De enige activiteit van het bedrijf was het sturen van facturen aan FC Barcelona. Vanaf 2018, toen Negreira stopte bij de scheidsrechtersbond, kwamen er ook geen facturen meer.

Barcelona en Negreira ontkennen

Het is onduidelijk wat Negreira exact deed in ruil voor de miljoenenbedragen. Hij ontkent zelf dat hij Barcelona heeft bevoordeeld. De Catalaanse club stelde in een verklaring dat het ging om "betalingen voor technische rapporten over spelers, gedaan door een externe adviseur".

Het is afwachten welke straf Barça riskeert. De hoogst mogelijke straf die een rechter in Spanje kan opleggen voor corruptie is de opheffing van een bedrijf. In dat geval zou FC Barcelona ophouden te bestaan. De mensen die individueel vervolgd worden, kunnen een celstraf krijgen.