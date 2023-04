Van makelaar tot kledingondernemer: dit zijn de bekerhelden van Spakenburg

De amateurs van bekersensatie SV Spakenburg staan dinsdag tegen PSV voor de grootste wedstrijd uit hun carrière. Een groot deel van de selectie is overdag 'gewoon' aan het werk. Wat doen de halvefinalisten van het bekertoernooi buiten de lijnen? NU.nl zet de hoofdrolspelers op een rij.

Alessandro Damen

Met Alessandro Damen heeft SV Spakenburg een oud-doelman uit het profvoetbal onder de lat. De keeper stopte vorig jaar bij Heracles Almelo om zich op zijn maatschappelijke loopbaan te richten. Helemaal uit de sportwereld is Damen niet verdwenen: hij begeleidt sporters in hun revalidatietraject.

CV Alessandro Damen Positie: doelman

doelman Leeftijd: 32

32 Werk: sport performance coach

sport performance coach Vorige clubs: De Meern, Excelsior, Heracles Almelo en ADO Den Haag

Alessandro Damen speelde in het betaald voetbal onder meer voor Excelsior. Foto: Pro Shots

Nick Verhagen

Nick Verhagen droomt ervan om eind april de bekerfinale in De Kuip te spelen. Voor de rechtsback is het stadion in Rotterdam als een van de weinige spelers in de selectie geen onbekend terrein. Hij maakte zijn 'debuut' in De Kuip tijdens een evenement van het bedrijf Voetbalshop.nl. Daar werkt hij als salesmanager. In de jeugdopleiding van FC Utrecht bleek dat een profcarrière niet voor hem weggelegd was.

CV Nick Verhagen Positie: rechtsback

rechtsback Leeftijd: 26

26 Werk: salesmanager

salesmanager Vorige clubs: FC Utrecht (jeugd) en Sportlust '46

Nick Verhagen (rechts) stond al eens op het veld in De Kuip. Foto: Instagram/Nick Verhagen

Masies Artien

Masies Artien is doordeweeks tussen de ouderen te vinden. De maker van één van de vier doelpunten in de legendarische wedstrijd tegen FC Utrecht (1-4) verleent met zijn eigen bedrijf zorg aan ouderen die geen Nederlands spreken. Artien, geboren in Irak, kwam op zijn zevende naar Nederland.

CV Masies Artien Positie: centrale verdediger

centrale verdediger Leeftijd: 29

29 Werk: mede-eigenaar van thuiszorgorganisatie

mede-eigenaar van thuiszorgorganisatie Voetbal-ervaring: SV Argon, FC Eindhoven, Gandzasar (Armenië), VV Montfoort, SC Genemuiden en Rijnburgse Boys

Een brede lach bij Masies Artien na de winst op FC Utrecht. Foto: ANP

Koos Werkman

Koos Werkman is overdag te vinden op kantoor, waar hij de contacten onderhoudt van een gerenommeerd marketingbureau. Binnen de lijnen hoopte Werkman bij FC Groningen lange tijd op een carrière als prof. Hij speelde in de jeugd samen met Virgil van Dijk, zat op de bank bij het eerste, maar tot een debuut bij de 'Trots van het Noorden' kwam het niet. Opmerkelijk genoeg zette hij zijn oude club in januari wel voor schut met een sensationele 2-3 in de Euroborg.

CV Koos Werkman Positie: centrale verdediger

centrale verdediger Leeftijd: 32

32 Werk: relatiemanager

relatiemanager Vorige clubs: FC Groningen (jeugd), Harkemase Boys, ACV Assen en HHC

Koos Werkman had FC Utrecht-spits Tasos Douvikas samen met Masies Artien in zijn greep. Foto: Pro Shots

Dwayne Green

Dwayne Green proefde bij RKC Waalwijk, FC Dordrecht en FC Den Bosch aan het profvoetbal, maar wachtte tevergeefs op een nieuwe aanbieding en richt zich nu op een maatschappelijke carrière. Hij wil zijn enthousiasme over voetbal als sportbuurtcoach op de jeugd overbrengen.

CV Dwayne Green Positie: linksback

linksback Leeftijd: 26

26 Werk: zoekt baan als sportbuurtcoach

zoekt baan als sportbuurtcoach Vorige clubs: RKC Waalwijk (jeugd), FC Dordrecht en FC Den Bosch

Dwayne Green in zijn periode bij FC Den Bosch. Foto: Pro Shots

Mark Veenhoven

Mark Veenhoven beschreef zijn tijd in het beloftenelftal van Sparta Rotterdam "niet als saai, maar wel vrij eentonig". En dus besloot hij ondanks enkele optredens in het eerste elftal niet naar een andere club te zoeken, maar een opleiding tot makelaar te starten. Inmiddels speelt hij bijna een jaar bij Spakenburg en is hij al assistent-makelaar.

CV Mark Veenhoven Positie: verdedigende middenvelder

verdedigende middenvelder Leeftijd: 25

25 Werk: assistent-makelaar

assistent-makelaar Vorige clubs: Sparta Rotterdam en Kozakken Boys

Mark Veenhoven met Daley Sinkgraven in een Eredivisie-duel in 2017. Foto: Pro Shots

Wimilio Vink

Wimilio Vink is in het bedrijfsleven een concurrent van ploeggenoot Alessandro Damen. Hij helpt in zijn eigen fitnessruimte mensen bij hun revalidatie en biedt ook personal training aan. Vink speelde in het betaald voetbal bij Vitesse, MVV en FC Eindhoven en is de zoon van voormalig Jong Ajax-trainer Gery Vink. Dat hij kan voetballen, was ook wel te zien aan zijn prachtige volley bij de 0-1 tegen FC Utrecht.

CV Wimilio Vink Positie: aanvallende middenvelder

aanvallende middenvelder Leeftijd: 29

29 Werk: personal trainer

personal trainer Vorige clubs: NEC (jeugd), Vitesse, MVV, FC Eindhoven en TEC

Wimilio Vink (rechtsboven) op het trainingskamp van Vitesse met onder anderen Patrick van Aanholt, Kelvin Leerdam en Christian Atsu. Foto: Pro Shots

Koen Wesdorp

Als je op zoek bent naar zonwering, kan je Koen Wesdorp wel om een boodschap sturen. De middenvelder van Spakenburg is buiten de lijnen werkzaam als zonweringsmonteur. Binnen de lijnen brak hij niet door bij onder meer NAC Breda en Willem II.

CV Koen Wesdorp Positie: centrale middenvelder

centrale middenvelder Leeftijd: 25

25 Werk: z onweringsmonteur

onweringsmonteur Vorige clubs: RBC Roosendaal (jeugd), NAC Breda (jeugd), Willem II (jeugd), Helmond Sport, ASWH en AFC

Koen Wesdorp (links) op een persdag van Helmond Sport in 2018. Foto: Pro Shots

Luuk Admiraal

Een vreemde eend in de bijt: zo zouden we Luuk Admiraal wel kunnen omschrijven. Hij is de enige speler die onder contract staat bij een profclub. De aanvaller staat op de loonlijst van Eredivisie-club Excelsior, dat hem dit seizoen verhuurt aan Spakenburg. Met een doelpunt en een assist was hij goud waard voor 'De Blauwen' in de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht.

CV Luuk Admiraal Positie: vleugelaanvaller

vleugelaanvaller Leeftijd: 21

21 Werk: onder contract bij Excelsior

onder contract bij Excelsior Vorige clubs: ASWH en Excelsior

Luuk Admiraal draaide in de voorbereiding op dit seizoen mee bij Excelsior. Foto: Pro Shots

Floris van der Linden

Floris van der linden is volgens menigeen binnen Spakenburg eigenlijk net té goed voor de Tweede Divisie. De spits speelde in het betaald voetbal bij Telstar, maar kwam via de Koninklijke HFC bij Spakenburg terecht. Met vijf goals is hij topscorer in het bekertoernooi en als aanvoerder hét gezicht van het bekersucces van SV Spakenburg. In het dagelijks leven is Van der Linden werkzaam als financieel adviseur.

CV Floris van der Linden Positie: spits

spits Leeftijd: 26

26 Werk: financieel adviseur

financieel adviseur Vorige clubs: Ouderkerk, Telstar en Koninklijke HFC

Floris van der Linden is hét gezicht van het bekersprookje van SV Spakenburg. Foto: Pro Shots

Vince Gino Dekker

Vince Gino Dekker is de bekendste bekerheld van SV Spakenburg. De excentrieke aanvaller speelde met generatiegenoten als Donny van de Beek en Matthijs de Ligt in de jeugdopleiding van Ajax, maar bewandelde een compleet andere route omdat hij het mentaal "verklootte", zoals hij onlangs tegen VI zei. Eerder werkte hij bij het door zijn vader opgerichte en naar hem vernoemde kledingbedrijf Vingino. Nu is hij bezig om een eigen kledinglabel op te starten.

CV Vince Gino Dekker Positie: vleugelaanvaller

vleugelaanvaller Leeftijd: 26

26 Werk: kledingondernemer

kledingondernemer Vorige clubs: Ajax (jeugd), AZ en Go Ahead Eagles

Vince Gino Dekker speelde met onder anderen Abdelhak Nouri, Donny van de Beek en Matthijs de Ligt in de jeugd van Ajax. Foto: Pro Shots

Maurice de Ruiter

Maurice de Ruiter is de enige speler binnen de selectie van SV Spakenburg die een verleden heeft bij IJsselmeervogels, de grote rivaal uit het vissersdorp. Buiten de lijnen schuwt de aanvaller niet om de handen uit de mouwen te steken: hij is te bellen als zelfstandig vloerenlegger.

CV Maurice de Ruiter Positie: aanvaller

aanvaller Leeftijd: 31 jaar

31 jaar Werk: zelfstandig vloerenlegger

zelfstandig vloerenlegger Vorige clubs: DVS'33, Go Ahead Eagles, IJsselmeervogels en Sparta Nijkerk

Maurice de Ruiter (rechts) in duel met Ramon Leeuwin. Foto: Pro Shots

Robin Eindhoven

Zijn naam doet vermoeden dat Robin Eindhoven uit de regio van PSV komt, maar dat is niet het geval. De geboren Haarlemmer speelde in het betaald voetbal voor het Cypriotische Aris Limassol en Telstar en maakt komende zomer de gevoelige overstap naar rivaal IJsselmeervogels. Buiten de lijnen rondde hij de opleiding tot retailmanager af en overweegt hij de politieacademie.

CV Robin Eindhoven Positie: aanvaller

aanvaller Leeftijd: 24

24 Werk: student

student Vorige clubs: ADO Den Haag (jeugd), Koninklijke HFC, Aris Limassol en Telstar

Robin Eindhoven in het shirt van SV Spakenburg. Foto: Pro Shots

Hero van Lopik

Hero van Lopik kwam als invaller in het veld tegen FC Utrecht, waar hij als jeugdspeler nooit doorbrak. Via de jeugdafdeling van SV Spakenburg dwong de rasechte Spakenburger een plek in het eerste elftal bij de Tweede Divisionist af. Buiten de lijnen volgt de middenvelder een opleiding tot fysiotherapeut.

CV Hero van Lopik Positie: middenvelder

middenvelder Leeftijd: 21 jaar

21 jaar Werk: student fysiotherapie

student fysiotherapie Vorige clubs: FC Utrecht (jeugd)

Hero van Lopik in het middelpunt van de feestvreugde. Foto: ANP

Youri Koelewijn

Youri Koelewijn is de enige speler van deze lijst die niet van de partij was bij de bekerstunt in Utrecht. De verdediger ontbrak vanwege een blessure in De Galgenwaard en het zal hem als rasechte Spakenburger pijn doen dat hij vanwege zijn kwetsuur waarschijnlijk ook de grootste wedstrijd uit de clubgeschiedenis moet missen. Koelewijn, die een parttime job heeft als financieel coördinator, was tegen FC Groningen wel nog trefzeker.

CV Youri Koelewijn Positie: centrale verdediger

centrale verdediger Leeftijd: 23 jaar

23 jaar Werk: financieel coördinator

financieel coördinator Vorige clubs: geen

Youri Koelewijn is bij SV Spakenburg een kind van de club. Foto: Pro Shots

Chris de Graaf

Tot slot het brein achter het bekersucces: trainer Chris de Graaf. Ook hij is een kind van de club. Voordat De Graaf aan zijn trainersloopbaan begon, was hij in de jeugd en senioren actief bij Spakenburg. De Graaf is mede-eigenaar van een telemarketingbureau.

CV Chris de Graaf Positie: coach

coach Leeftijd: 35 jaar

35 jaar Werk: ondernemer

ondernemer Vorige clubs: VV Eemdijk (als assistent)