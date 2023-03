Brenet keert na disciplinaire schorsing terug in selectie FC Twente

Joshua Brenet keert terug in de selectie van FC Twente, zo maakt de club uit Enschede vrijdag bekend . De rechtsback werd begin deze maand uit de selectie van de tukkers gezet en ontbrak daardoor afgelopen weekend in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (3-3).

De 28-jarige Brenet werd disciplinair geschorst vanwege zijn reactie op zijn wissel in de uitwedstrijd tegen PSV. FC Twente-trainer Ron Jans sprak na de nederlaag tegen de Eindhovenaren (3-1) kritisch over zijn verdedigers, met name over de rechterkant van zijn elftal.

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat een speler van FC Twente vanwege zijn gedrag uit de selectie werd gezet. Virgil Misidjan overkwam in augustus hetzelfde. De aanvaller kon niet verkroppen dat hij tegen FC Volendam op de bank begon. Misidjan veroverde uiteindelijk een basisplaats bij FC Twente.

Brenet is nu weer opgenomen in de selectie van FC Twente voor de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Dat duel staat zaterdag om 18.45 uur op het programma.

Jans kan in dat duel nog niet beschikken over de geblesseerden Misidjan (scheenbeen) en Denilho Cleonise (kuit). Hij heeft wel goede hoop dat Misidjan weer fit zal zijn voor de thuiswedstrijd van volgende week tegen AZ. Naast Brenet keert ook Ramiz Zerrouki na een schorsing terug in de selectie.

FC Twente is aan een goed seizoen bezig en staat vijfde in de Eredivisie. Wel pakte de ploeg van Jans in de laatste drie competitieduels slechts één punt.