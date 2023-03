Van Nistelrooij wil revanche op Cambuur voor 'slechtste wedstrijd van seizoen'

Trainer Ruud van Nistelrooij is extra gemotiveerd om zondag met PSV te winnen van SC Cambuur. De Eindhovenaren werden in oktober in Leeuwarden vernederd (3-0) door de Eredivisie-hekkensluiter en dat doet nog steeds een beetje pijn in het Philips Stadion.

"Die wedstrijd zit op mijn netvlies, het was de slechtste wedstrijd van ons dit seizoen", zei Van Nistelrooij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie op De Herdgang. De trainer merkt dat er ook bij zijn spelers revanchegevoelens zijn. "Het leeft wel, er wordt flink over gesproken in de groep."

PSV gaat tegen Cambuur voor de derde zege op rij in de Eredivisie. Met de laatste twee overwinningen schoot de 24-voudig landskampioen weinig op, omdat concurrenten Feyenoord, Ajax en AZ ook wonnen. "Het belangrijkste is dat wij zelf resultaten behalen", benadrukte Van Nistelrooij. "Daarna kijk je wat andere teams doen."

Evenals Ajax is PSV al uitgeschakeld in Europa, terwijl Feyenoord en AZ deze week wel Europees in actie kwamen. "We hebben voorlopig geen midweeks programma meer en kunnen daardoor op trainingen wat extra gas geven", vertelde Van Nistelrooij, die hoopt dat PSV nog kampioen wordt. "Het staat heel dicht bij elkaar. De concurrenten spelen ook nog tegen elkaar. Maar ook wij treffen Ajax en AZ nog."

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 24-55 (+32) Ajax 24-52 (+43) AZ 24-50 (+22) PSV 24-49 (+33)

PSV leed uit bij Cambuur zijn grootste nederlaag tot dusver dit Eredivisie-seizoen. Foto: Getty Images

'Teze en Obispo zijn belangrijke spelers'

Van Nistelrooij kan tegen Cambuur waarschijnlijk gewoon beschikken over Luuk de Jong, die zondag tegen RKC geblesseerd uitviel. Guus Til, die het duel met RKC miste door een blessure, is er zeker weer bij. Daartegenover staat dat Mauro Júnior voor langere tijd is weggevallen vanwege knieproblemen. Doelman Walter Benítez en Thorgan Hazard zijn evenmin inzetbaar tegen Cambuur.

Achterin heeft Van Nistelrooij wel redelijk wat te kiezen. Verdedigers Jordan Teze en Armando Obispo, die allebei nog een contract hebben tot 2025, zijn hun basisplaats al enige tijd kwijt.

"Op dit moment spelen ze niet, maar het zijn belangrijke spelers in onze selectie. We hebben meerdere spelers gehad die hun plek kwijtraakten en zich daarna terugknokten. Dat zijn zij nu ook aan het doen. Ze kunnen dit seizoen nog een belangrijke bijdrage leveren."