United-trainer Ten Hag opnieuw manager van de maand in Premier League

Manchester United-trainer Erik ten Hag is vrijdag verkozen tot manager van de maand februari in de Premier League. Het is al de tweede keer dit seizoen dat de Nederlander die prijs krijgt.

In competitieverband won United in februari van Crystal Palace (2-1), Leeds United (0-2) en Leicester City (3-0), terwijl de club alleen in de thuiswedstrijd tegen Leeds (2-2) punten verspeelde. De pijnlijke nederlaag (7-0) van afgelopen zondag tegen Liverpool telt pas mee bij de verkiezing voor de maand maart.

Ook de prijs voor de speler van de maand februari ging naar United. Marcus Rashford won de verkiezing voor de derde keer dit seizoen. De 25-jarige aanvaller is opgeleefd onder Ten Hag en maakte al veertien competitiegoals.

Ten Hag, die bezig is aan zijn eerste jaar bij Manchester United, werd eerder verkozen tot manager van de maand september. Mikel Arteta, de trainer van koploper Arsenal, kreeg de prijs dit seizoen al drie keer. De enige andere winnaar is Newcastle United-coach Eddie Howe.

Koeman won de prijs drie keer

Ten Hag is een van de drie Nederlandse trainers die ooit verkozen is tot manager van de maand in de Premier League. Martin Jol was in dienst van Tottenham Hotspur in december 2004 de eerste, gevolgd door Ronald Koeman. De huidige bondscoach pakte de prijs als trainer van Southampton liefst drie keer: in september 2014, januari 2015 en januari 2016.

Manchester United vervolgt het Premier League-seizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen Southampton. De ploeg van Ten Hag staat op de derde plaats en is hard op weg naar plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League, maar de landstitel is uit zicht.

Ten Hag won dit seizoen met United al de League Cup en is ook nog actief in de FA Cup en de Europa League. Donderdag won de twintigvoudig landskampioen de heenwedstrijd in de achtste finales van de Europa League met 4-1 van Real Betis.

