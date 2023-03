Mauro Júnior laat knie in Brazilië onderzoeken en ontbreekt voorlopig bij PSV

PSV kan voorlopig niet beschikken over Mauro Júnior. De verdediger raakte een week geleden op de training geblesseerd aan zijn knie en is naar Brazilië afgereisd voor onderzoek. Daartegenover staat dat Luuk de Jong waarschijnlijk wel fit genoeg is om zondag in actie te komen tegen SC Cambuur.

Het is nog onduidelijk hoelang de 23-jarige Braziliaan uit de roulatie is. "We moeten het onderzoek afwachten, daar komt een diagnose uit", vertelde PSV-trainer Ruud van Nistelrooij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie op De Herdgang.

Van Nistelrooij noemde de afwezigheid van Mauro Júnior een "groot gemis". De voormalige jeugdinternational miste al bijna de gehele eerste seizoenshelft door een liesblessure en kampte in januari met schouderproblemen.

Door al het blessureleed speelde Mauro Júnior dit seizoen pas zes wedstrijden in de Eredivisie. Vorig seizoen was hij als rechts- of linksback nog een vaste basisspeler bij PSV.

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 24-55 (+32) Ajax 24-52 (+43) AZ 24-50 (+22) PSV 24-49 (+33) FC Twente 24-41 (+18)

'Goede hoop dat De Jong het redt'

PSV heeft inmiddels een aardig lijstje met geblesseerde spelers. Naast Mauro Júnior staat ook doelman Walter Benítez langere tijd aan de kant, terwijl Thorgan Hazard vrijdag werkte aan zijn herstel. De Belg is op de weg terug.

Achter de naam van De Jong, die zondag met een enkelblessure uitviel tegen RKC Waalwijk, staat nog een klein vraagteken voor het duel van zondag met Cambuur. "We hebben goede hoop dat hij het redt", zei Van Nistelrooij. "We moeten nog wel even kijken hoe zijn enkel reageert na de training van vandaag en zaterdag."

Van Guus Til is zeker dat hij kan spelen tegen Cambuur, nadat hij tegen RKC ontbrak vanwege een enkelblessure.