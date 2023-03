Nederland is bijna zeker van rechtstreekse CL-tickets en heeft Frankrijk in vizier

Het is een kwestie van tijd voor Nederland de twee rechtstreekse Champions League-tickets voor het seizoen 2024/2025 in zijn bezit heeft. De voorsprong op Portugal is nog altijd aanzienlijk en bijna onoverbrugbaar. Daarnaast is de achterstand op nummer vijf Frankrijk verder geslonken.

De nummer zes op de coëfficiëntenlijst van de UEFA is in het seizoen 2024/2025 met minimaal twee clubs in de groepsfase van de Champions League vertegenwoordigd. Daarnaast mag er nog een club de voorronden in. Nummer zeven Portugal heeft nog altijd ruim 2,5 punt minder dan Nederland en moet stunten om de twee rechtstreekse Champions League-tickets in bezit te houden.

De Nederlandse clubs hoeven mogelijk niet eens meer wat te doen om de zesde plek veilig te stellen. Als FC Porto dinsdag niet van Internazionale wint en Arsenal volgende week donderdag te sterk is voor Sporting CP, dan zijn de twee rechtstreekse Champions League-tickets voor het seizoen 2024/2025 een feit.

In dat scenario heeft Portugal namelijk alleen nog Benfica over in Europa. De ploeg van trainer Roger Schmidt haalde deze week de kwartfinales van de Champions League, maar zelfs bij een eindzege in het elitetoernooi kan Nederland niet meer ingehaald worden door Portugal.

UEFA-coëfficiëntenlijst, cyclus 2018-2023 1. Engeland - 105,141

2. Spanje - 90,141

3. Duitsland - 81,356

4. Italië - 75,497

5. Frankrijk - 60,664

6. Nederland - 57,900

7. Portugal - 55,382

8. België - 40,000

9. Schotland - 36,400

10. Oostenrijk - 34,000

Frankrijk heeft nog maar één club over

Ondertussen is het voor de toekomst interessant om te kijken naar plek vijf. Daar staat nu nog Frankrijk, maar de Fransen zijn niet volledig buiten bereik. Voor deze Europese week bedroeg de marge 3,031 punten, maar dat zijn er nu nog 'maar' 2,764.

Door de zege van AZ bij Lazio (1-2) en het gelijkspel van Feyenoord in Polen tegen Shakhtar Donetsk (1-1) eindigde Nederland deze week met 0,6 punten. Een Europese overwinning is twee punten waard en een gelijkspel levert één punt op voor de coëfficiëntenlijst. Maar dat moet nog worden gedeeld door het aantal clubs waar een land het Europese seizoenen mee is begonnen. Bij Nederland zijn dat er vijf.

Frankrijk beleefde minder plezier aan deze week. Paris Saint-Germain verloor in de Champions League met 2-0 van Bayern München en is uitgeschakeld. In de achtste finales van de Conference League boekte OGC Nice wel een overwinning (0-1 bij FC Sheriff). Nadeel voor Frankrijk: de Fransen moeten het aantal punten door zes delen.