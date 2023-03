Tevreden Ten Hag ziet dat United wakker is geschud door afgang op Anfield

Erik ten Hag is dik tevreden met de reactie die Manchester United donderdagavond heeft laten zien na de afgang tegen Liverpool. Vier dagen na de sensationele nederlaag op Anfield (7-0) wonnen 'The Red Devils' in de achtste finales van de Europa League met 4-1 van Real Betis.

"Soms heb je een slecht resultaat nodig om iedereen de ogen te laten openen", zei Ten Hag na het duel op Old Trafford. "We waren te hoogmoedig geworden en dat kan niet in de top. In de weken voor het duel met Liverpool was ik al niet tevreden over ons spel. We moesten ons oprichten en dat hebben we gedaan."

Ten Hag koos op Old Trafford opmerkelijk genoeg voor dezelfde elf spelers die tegen Liverpool aan de aftrap verschenen. "Dat deed ik deels zodat de spelers een kans kregen zich te revancheren. Maar het was ook de beste formatie. We hebben in 23 wedstrijden één nederlaag geleden. Ook al was het 24e duel een pijnlijke nederlaag; je kunt niet de goede wedstrijden van daarvoor negeren."

De spelers van Manchester United oogden donderdag gretig voor eigen publiek. De thuisploeg was in de beginfase veel sterker dan Real Betis en leidde al na zes minuten via Marcus Rashford. Door een opvlieging van de Spanjaarden stond het bij rust 1-1, maar in de tweede helft drukte het dominante United het kwaliteitsverschil alsnog in de score uit.

Erik ten Hag zag zijn spelers revanche nemen voor de zeperd bij Liverpool. Foto: ANP

Ten Hag prijst bekritiseerde Fernandes

Na doelpunten van Antony en Bruno Fernandes zorgde een euforische Wout Weghorst met zijn eerste treffer op Old Trafford voor het slotakkoord. Vooral het optreden van aanvoerder Fernandes kon Ten Hag bekoren. De Portugees kreeg na de zeperd bij Liverpool veel kritiek vanwege zijn houding.

"Bruno was de beste speler op het veld", zei Ten Hag. "Dat zegt ook iets over zijn karakter. Hij was de man die het ritme van de wedstrijd bepaalde. Bruno blonk uit met passes tussen de linies en daardoor creëerden we veel kansen. Hij heeft het team vanaf de eerste minuut bij de hand genomen."