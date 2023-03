Feyenoord vergeet zichzelf ook bij Shakhtar te belonen: 'Daar moeten we vanaf'

Orkun Kökçü en Arne Slot zijn teleurgesteld na het 1-1-gelijkspel van Feyenoord bij Shakhtar Donetsk in de achtste finales van de Europa League. De aanvoerder en de trainer vinden dat de Rotterdammers zichzelf wederom tekort hebben gedaan.

Vooral in de tweede helft was Feyenoord de betere, maar tegen de verhouding in nam Shakhtar de leiding. Vlak voor tijd zorgde invaller Ezequiel Bullaude alsnog voor een aardig uitgangspositie.

"We waren de bovenliggende partij, maar hebben dat niet kunnen laten zien met gecreëerde kansen en goals. Dat geeft wel een klotegevoel", zei Kökçü voor de camera van Veronica.

"We dachten er misschien iets te makkelijk over en kregen weer een tegengoal uit een standaardsituatie. Dan moet je alles weer goedmaken. Daar moeten we vanaf. Elke week komen we achter of hebben we het moeilijk."

Kökçü vindt dat Feyenoord het sneller moet afmaken. "Ook al lukt het ons steeds om terug te komen, ik heb liever dat we met 2-0 of 3-0 voor staan. Dan speel je een wedstrijd veel makkelijker uit. Nu is het altijd spannend."

Ezequiel Bullaude zette Feyenoord naast Shakhtar Donetsk. Foto: Getty Images

'We moeten het sneller afmaken'

Slot trok dezelfde conclusie. Feyenoord boekte in de afgelopen weken overwegend kleine overwinning of speelde gelijk. "Het was weer het verhaal van onze voorgaande wedstrijden. We krijgen veel kansen om te scoren en de tegenstander maakt een goal bij de eerste keer dat ze in onze zestien komen", zei de trainer.

"Als je zoveel beter bent, is het uitermate teleurstellend dat je met 1-1 weggaat. In de eerste helft waren we beter, maar je moet ook naar kansen spelen. Dat hebben we in de tweede helft wél gedaan. Het enige verwijt is dat we die niet hebben afgemaakt."

De return tussen Feyenoord en Shakhtar Donetsk begint volgende week donderdag om 18.45 uur. Zondag komt in Eredivisie-verband eerst FC Volendam naar Rotterdam.