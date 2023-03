Feyenoord scoort wederom in slotfase en ontsnapt aan nederlaag tegen Shakhtar

Feyenoord is donderdag aan een nederlaag ontsnapt in de eerste wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk in de achtste finales van de Europa League. Dankzij weer een doelpunt in de slotfase kwamen de Rotterdammers in Warschau met de schrik vrij: 1-1.