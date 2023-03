United mede dankzij Weghorst met één been in kwartfinales Europa League

Manchester United heeft zich donderdag herpakt na de 7-0-competitienederlaag tegen Liverpool. De ploeg van trainer Erik ten Hag was Real Betis in de achtste finales van de Europa League mede dankzij Wout Weghorst met 4-1 de baas. Juventus en Sevilla wonnen ook.

Weghorst tekende in de slotfase voor de laatste goal van de wedstrijd door alert te zijn bij een rebound. De Oranje-international vierde zijn doelpunt geëmotioneerd; hij was voor het eerst trefzeker op Old Trafford.

Marcus Rashford had United al vroeg in de wedstrijd op het goede spoor gezet door van dichtbij hard raak te schieten. Het was al zijn 25e doelpunt van het seizoen. Betis kwam nog voor rust langszij via Ayoze Pérez.

In de tweede helft was het woord aan Antony. De voormalige Ajacied trok op voor hem kenmerkende wijze naar binnen en vond met een prachtig schot de verre kruising. Vlak erna zorgde Bruno Fernandes voor 3-1, waarna Weghorst de eindstand bepaalde.

Weghorst had als aanvallende middenvelder wederom een basisplaats bij United. Oud-Ajacieden Antony en Lisandro Martínez stonden ook aan de aftrap. Tyrell Malacia viel in de tweede helft in.

Met de overwinning op Betis kreeg Ten Hag de reactie die hij wilde zien na de afgang tegen Liverpool. 'The Red Devils' moeten het karwei volgende week donderdag in Sevilla zien af te maken. Zondag komt eerst Southampton naar Old Trafford.

Achtste finales Europa League AS Roma-Real Sociedad 2-0

Bayer Leverkusen-Ferencváros 2-0

Sporting CP-Arsenal 2-2

Union Berlin-Union Saint-Gilloise 3-3

Juventus-SC Freiburg 1-0

Manchester United-Real Betis 4-1

Sevilla-Fenerbahçe 2-0

Shakhtar Donetsk-Feyenoord 1-1

Thuiszege voor Juventus en Sevilla

Juventus kreeg het in eigen huis niet cadeau tegen SC Freiburg: 1-0. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri werd niet voor het eerst dit seizoen gered door Ángel Di María, die vroeg in de tweede helft scoorde.

Ook Sevilla boekte in eigen huis een overwinning. Oud-Ajacieden Nemanja Gudelj (basis) en Lucas Ocampos (invalbeurt) zagen ploeggenoot Joan Jordán vlak na rust de score openen. Erik Lamela had het laatste woord.