Karsdorp en Wijnaldum op kwartfinalekoers, Sporting houdt Arsenal in bedwang

Rick Karsdorp en Georginio Wijnaldum hebben donderdag met AS Roma de basis voor een plek in de kwartfinales van de Europa League gelegd. Real Sociedad werd met 2-0 verslagen. Jeremiah St. Juste en Sporting CP hielden Arsenal op 2-2.

Karsdorp had tegen Sociedad voor de tweede keer sinds hij door coach José Mourinho in genade is aangenomen een basisplaats. Hij zag Roma-ploeggenoot Stephan El Shaarawy in de eerste helft voor 1-0 zorgen.

Na een uur maakte Georginio Wijnaldum - hij herstelde eerder dit seizoen van een beenbreuk - zijn opwachting als invaller. Met de veelvoudig Oranje-international in de ploeg kwam Roma vlak voor tijd op 2-0. Marash Kumbulla kopte raak.

In Portugal kon Sporting-verdediger St. Juste niet voorkomen dat Arsenal in de 22e minuut de leiding nam via William Saliba. Nog voor rust herstelde Gonçalo Inácio de schade. In de tweede helft kwam Sporting via Paulinho zelfs verrassend op voorsprong tegen de Premier League-koploper, die niet in de sterkste opstelling speelde.

De eindstand werd bepaald door een eigen goal van Sporting-verdediger Hidemasa Morita. St. Juste was nog belangrijk door Arsenal-spits Gabriel Martinelli van scoren af te houden. Hij vierde zijn ingreep als een doelpunt (zie hoofdfoto).

Achtste finales Europa League 18.45 uur:

AS Roma-Real Sociedad 2-0

Bayer Leverkusen-Ferencváros 2-0

Sporting CP-Arsenal 2-2

Union Berlin-Union Sint-Gillis 3-3

21.00 uur:

Juventus-SC Freiburg

Manchester United-Real Betis

Sevilla-Fenerbahçe

Shakhtar Donetsk-Feyenoord

Spektakelstuk in Berlijn eindigt in 3-3

Ajax-beul Union Berlin kon met Danilho Doekhi en Sheraldo Becker in de ploeg thuis niet winnen van het Union Sint-Gillis van rechtsback Bart Nieuwkoop: 3-3. Na een 1-1 ruststand zette oud-PSV'er Yorbe Vertessen de bezoekers uit België in de tweede helft op 1-2.

Bij de 2-3 van ploeggenoot Victor Boniface gaf Nieuwkoop de assist. Boniface had Sint-Gillis in de eerste helft met een prachtig schot in de kruising (die wel wat van richting werd veranderd) op voorsprong gezet. Vlak voor tijd zorgde Sven Michel ervoor dat Union Berlin volgende week met perspectief naar België reist.

In Duitsland stond Jeremie Frimpong namens Bayer Leverkusen aan de aftrap tegen Ferencváros. Hij zag ploeggenoot Kerem Demirbay al in de negende minuut voor 2-0 zorgen. In de slotfase was het slotakkoord voor verdedigend Edmond Tapsoba.

Later op donderdag staan nog vier achtstefinaleduels op het programma, waarbij onder meer Feyenoord in actie komt. Alle returns zijn volgende week donderdag.