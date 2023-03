Szymanski lost Dilrosun af bij Feyenoord in Europa League-duel met Shakhtar

Sebastian Szymanski neemt donderdag de plaats van Javairô Dilrosun op het middenveld in voor de Europa League-wedstrijd van Feyenoord tegen Shakhtar Donetsk. De Pool maakt daardoor na wekenlang blessureleed in eigen land zijn rentree in de basis.

Trainer Arne Slot had woensdag op zijn persconferentie al gezegd dat Szymanski vanaf de aftrap om 21.00 uur zou spelen, maar nog niet ten koste van wie. Dilrosun scoorde niet in de laatste vijf wedstrijden en dat kost hem nu zijn basisplaats. Hij zit wel op de bank.

De 23-jarige Szymanski raakte begin vorige maand geblesseerd aan zijn knie, wat alweer de volgende blessure voor Feyenoord was. Hij voegde zich in de ziekenboeg bij Gernot Trauner, Justin Bijlow en later ook Patrik Walemark en Quinten Timber.

Ook zonder het vijftal bleef Feyenoord winnen in de Eredivisie. Nadat Trauner eerder al was teruggekeerd, maakte Szymanski zaterdag als invaller zijn rentree in de moeizaam gewonnen competitiewedstrijd tegen FC Groningen (1-0).

Verder laat Slot zijn opstelling intact. Dat betekent dat Mats Wieffer, Lutsharel Geertruida en Quilindschy Hartman weer in de basis staan. De drie werden recent door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de 37-koppige voorselectie van Oranje voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk (24 maart) en Gibraltar (27 maart).

Foto: NU.nl

Duel wordt in Warschau gespeeld

Feyenoord speelt de uitwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk niet in de Oekraïense plaats Donetsk, maar in de Poolse hoofdstad Warschau. Dat heeft alles te maken met de oorlog tussen het Oekraïense leger en separatisten die sinds 2014 in Oost-Oekraïne woedt.

Ook na de Russische inval in Oekraïne van vorig jaar is Shakhtar blijven voetballen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil dat de ploeg blijft spelen om aan de wereld te laten zien dat Oekraïne niet kapot te krijgen is. De spelers moeten van hem de militairen aan het front inspireren.

Shakhtar speelt zijn Europese thuiswedstrijden alleen wel in het Wojska Polskiego-stadion in Warschau, de thuishaven van de Poolse club Legia Warschau. Volgens de UEFA is het niet veilig genoeg om in Oekraïne te spelen. Shakhtar speelt in de competitie in Lviv.

Shakhtar Donetsk-Feyenoord gaat donderdag om 21.00 uur van start en staat onder leiding van de Slowaakse scheidsrechter Ivan Kruzliak. Er zijn vanwege UEFA-straffen geen Feyenoord-fans welkom.