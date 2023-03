Bondscoach Franse voetbalsters 4,5 maand voor WK ontslagen na opstand vedettes

Corinne Diacre is donderdag ontslagen als bondscoach van de Franse vrouwenploeg na een conflict met een aantal topspeelsters. De Franse voetbalbond (FFF) richtte afgelopen week een werkgroep op die een besluit moest nemen over het lot van de gehekelde bondscoach.

Twee weken geleden maakten topspeelsters Wendie Renard, Kadidiatou Diani en Marie-Antoinette Katoto bekend dat ze onder Diacre niet meer voor Frankrijk uitkomen. De Franse voetbalbond richtte daarna een vierkoppige werkgroep op om het conflict, waarvan de aard niet helemaal duidelijk is, op te lossen.

Diacre, die sprak over een lastercampagne, liet woensdag weten niet van plan te zijn om op te stappen. De toekomst van de 48-jarige bondscoach werd donderdag besproken tijdens een vergadering van de bond. Diacre had nog een contract tot 2024, het jaar waarin de Olympische Spelen worden gehouden in Parijs.

"Er is geen weg meer terug. Het conflict beschadigt de selectie", meldt de bond in de verklaring op de site. De FFF gaat nu op zoek naar een geschikte kandidaat voor het WK en de Olympische Spelen.

Het Franse vrouwenelftal zag onder leiding van topspeelster Renard af van internationale verplichtingen, "totdat de nodige veranderingen zijn doorgevoerd". "Ik kan het huidige systeem, dat ver verwijderd is van de eisen voor het hoogste niveau, niet langer ondersteunen", zei de 32-jarige Renard. De bondscoach ontving ook kritiek van speelsters Gaëtane Thiney en Sarah Bouhaddi.

Sinds de aanstelling van Diacre in 2017 zijn er meerdere conflicten ontstaan. Na de uitschakeling in de kwartfinales op het EK in 2017 besloot Diacre de aanvoerdersband van Renard af te nemen, wat tot het nodige ongenoegen leidde. Tijdens het eindtoernooi in 2022 werd Renard opnieuw aanvoerder, maar in aanloop naar het WK zag ze af van deze rol.