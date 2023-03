Milan na lange absentie terug in kwartfinales CL: 'Bewijs dat Serie A is gegroeid'

Trainer Stefano Pioli is er niet door verrast dat AC Milan zich voor het eerst in elf jaar voor de kwartfinales van de Champions League heeft geplaatst. De coach van de Italianen, die woensdagavond Tottenham Hotspur uitschakelden, vindt dat het algehele niveau in de Serie A hoger is geworden.

AC Milan is de eerste ploeg uit Italië die zich bij de laatste acht van de Champions League heeft gevoegd. De kans is groot dat de ploeg van Pioli gezelschap krijgt van Serie A-koploper Napoli en Internazionale, die hun eerste wedstrijd in de achtste finales wonnen.

"De Serie A is groeiende", vindt de 57-jarige Pioli. "Ik hoop dat de andere Italiaanse teams ook de kwartfinales bereiken, maar ik ontloop ze het liefst in de volgende ronde. Ik speel liever tegen een team uit een ander land."

AC Milan keerde vorig seizoen al terug aan de top door voor het eerst sinds 2011 landskampioen te worden. Nu bewijzen 'I Rossoneri' dat ze zich ook in de Champions League staande kunnen houden. AC Milan hield Tottenham Hotspur woensdagavond op een doelpuntloos gelijkspel, na een 1-0-zege in de eerste wedstrijd.

Voor AC Milan is het een langverwachte terugkeer in de kwartfinales. De drievoudig winnaar van de Champions League (1994, 2003 en 2007) haalde in het seizoen 2011/2012 voor het laatst de laatste acht van het miljoenenbal. Arsenal werd toen over twee wedstrijden verslagen.

"Het is heel lang geleden dat AC Milan voor het laatst de Champions League heeft gewonnen", weet Pioli. "We deden vorig seizoen hard ons best. We hebben geleerd van de negatieve ervaringen uit het verleden en daardoor is ons niveau omhooggegaan. Vooral in mentaal opzicht zijn we beter in grote wedstrijden. We hebben dit verdiend."

