Trainer Galtier wijt uitschakeling van 'heel zwak' PSG aan gemis vaste krachten

Trainer Christophe Galtier vindt dat Paris Saint-Germain woensdagavond te veel vaste krachten miste om ten koste van Bayern München de kwartfinales van de Champions League te halen. De Parijzenaars verloren na de heenwedstrijd ook de return: 2-0.

"Dit bijzondere seizoen is fysiek erg belastend voor mijn spelers", zei Galtier op zijn persconferentie in de Allianz Arena. "In deze twee wedstrijden tegen Bayern misten we veel belangrijke spelers. Tijdens de return vielen onze aanvoerder Marquinhos en Nordi Mukiele ook nog weg. Al met al waren we over twee wedstrijden erg zwak."

PSG moest het in de return zonder Neymar en Presnel Kimpembe stellen. In de heenwedstrijd was sterspeler Kylian Mbappé bovendien niet fit genoeg voor een basisplaats. Toch stond er woensdagavond in München voldoende kwaliteit op het veld bij PSG, dat in de eerste helft ook voldoende kansen kreeg.

Zo haalde Matthijs de Ligt in de eerste helft op fraaie wijze een bal van de lijn. Na rust sloeg Eric Maxim Choupo-Moting toe voor Bayern na balverlies van Marco Verratti en in de 89e minuut besliste 'Der Rekordmeister' het duel via Serge Gnabry.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Het landskampioenschap is ook een titel'

De uitschakeling in de achtste finales is met name een flinke domper voor de ambitieuze eigenaren van PSG. Het sterrenensemble uit Parijs vierde de laatste tien jaar in eigen land vele successen - waaronder acht landstitels - maar de club slaagde er nog niet in een groot Europees toernooi te winnen.

"Het landskampioenschap is ook een titel", benadrukte Galtier, wetende dat de druk op zijn positie flink is toegenomen. "Ik probeer de uitschakeling niet te bagatelliseren. De fans mogen van mij bepalen of het seizoen mislukt is als we alleen de landstitel veroveren."