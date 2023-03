De Ligt redt Bayern met sliding: 'Ik zet een vrachtwagen vol chocola voor zijn deur'

Matthijs de Ligt kreeg woensdagavond veel lof voor zijn uitmuntende optreden in de met 2-0 gewonnen wedstrijd van Bayern München tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. De Nederlandse verdediger hield zijn ploeg bovendien voor rust op de been met een cruciale sliding.

Bayern had drie weken geleden met 0-1 gewonnen bij PSG en leek in de eigen Allianz Arena op achterstand te komen. Vitinha dacht de bal simpel binnen te kunnen schieten na geklungel van doelman Yann Sommer, maar dat was buiten De Ligt gerekend. Met een uiterste krachtsinspanning haalde hij de bal van de doellijn.

"Dat was een belangrijk moment in deze wedstrijd", blikte De Ligt na afloop terug. "Ik was alert. Ik hield er rekening mee dat mijn ploeggenoot de bal kon verliezen, dus ik stond er klaar voor. Gelukkig werd de bal niet al te hard ingeschoten en kon ik redding brengen."

"Ik ben erg blij dat ik het team met deze sliding kon helpen. Onze verdedigers, middenvelders en zelfs onze aanvallers blokkeerden zo veel schoten vandaag. Ik vind dat de hele ploeg een geweldige wedstrijd heeft gespeeld."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Sommer gaat De Ligt belonen voor belangrijke sliding

Vooral Bayern-doelman Sommer was De Ligt dankbaar. De vervanger van de zwaar geblesseerde Manuel Neuer weet dat hij zonder de ingreep van de Nederlander de gebeten hond was geweest.

"Die redding was ongelooflijk", was Sommer lovend over De Ligt. "Ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik zet een vrachtwagen met Zwitserse chocolade voor zijn voordeur. Het is geweldig wat hij daar deed. Als het daar mis was gegaan, had de wedstrijd toch een ander verloop kunnen krijgen."